Насытиться и не переесть: что такое правило одной руки и как по нему питаться

Часто бывает, что мы переходим на здоровое питание, садимся на диеты и начинаем занятия спортом, но особого результата не видим. Точную калорийность продуктов узнавать очень сложно. Да и здоровая пища бывает очень калорийна.

Вместо утомительных занятий спортом и вредных методов похудения, эндокринолог Юлия Авраменко советует воспользоваться правилом одной руки: что поместится в ладонь — не навредит.

— Следуя схеме, наведенной ниже, ты всегда сможешь точно определить размер порции белка, жиров и углеводов. Правило работает для каждого приема пищи.

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Правило одной руки в питании

Порция любого мяса должна быть размером в ладонь.

Порция жирной рыбы — ладонь, а нежирной рыбы — размера ладони и длины пальцев.

Углеводы: картофельное пюре, макаронные изделия или запеченный картофель — порция размером с кулак.

Шпинат и другая зелень обязательно должны присутствовать в рационе. Ее количество может достигать объема горсти, которая поместится в обе ваши ладони.

Ежедневная порция овощей должна быть не меньше, чем горсть ладони.

Орехи могут стать хорошим перекусом, но они очень калорийны. Поэтому не рекомендуется съедать пригоршню орехов сразу. Лучше ешь одну-две штуки между основными приемами пищи.

Сыр — размером в два больших пальца.

Любой жир: сливочное или арахисовое, оливковое масло — не больше чайной ложки или размером с кончик большого пальца. Причем это не более двух или трех порций в день.

Кусок торта или пирога не может быть больше двух пальцев, сложенных вместе.

Ягод или фруктов за один прием можно съесть не больше одной горсти.

Сладости очень калорийны, поэтому кусочек шоколада на десерт не может быть больше одного пальца.

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