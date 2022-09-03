Насытиться и не переесть: что такое правило одной руки и как по нему питаться

Часто бывает, что мы переходим на здоровое питание, садимся на диеты и начинаем занятия спортом, но особого результата не видим. Точную калорийность продуктов узнавать очень сложно. Да и здоровая пища бывает очень калорийна.
Вместо утомительных занятий спортом и вредных методов похудения, эндокринолог Юлия Авраменко советует воспользоваться правилом одной руки: что поместится в ладонь — не навредит.
— Следуя схеме, наведенной ниже, ты всегда сможешь точно определить размер порции белка, жиров и углеводов. Правило работает для каждого приема пищи.
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