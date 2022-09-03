Насититись та не переїсти: що таке правило однієї руки та як за ним харчуватись

Часто буває таке, що ми переходимо на здорове харчування, сідаємо на дієти та починаємо заняття спортом, але особливого результату не бачимо. Точну калорійність продуктів рахувати дуже складно. Та й здорова їжа буває дуже калорійною.

Замість виснажливих занять спортом та шкідливих методів схуднення, ендокринологиня Юлія Авраменко радить скористатися правилом однієї руки: що поміститься в долоню — не нашкодить.

— Дотримуючись схеми, наведеної нижче, ти завжди зможеш точно визначити розмір порції білка, жирів та вуглеводів. Правило працює для кожного прийому їжі.

Правило однієї руки у харчуванні

Порція будь-якого м’яса має бути розміром у долоню.

Порція жирної риби – долоня, а нежирної риби — розміру долоні та довжини пальців.

Вуглеводи: картопляне пюре, макаронні вироби або запечена картопля — порція розміром з кулак.

Шпинат та інша зелень обов’язково повинна бути присутня в раціоні. Її кількість може сягати обсягу жмені, яка поміститься в обидві ваші долоні.

Щоденна порція овочів повинна бути не менша, ніж жменя.

Горіхи можуть стати гарним перекусом, але вони дуже калорійні. Тому не рекомендується з’їдати жменю горіхів одразу. Краще їж одну-дві штуки між основними прийомами їжі.

Сир — розміром у два великі пальці.

Будь-який жир: вершкове чи арахісове масло, оливкова олія — не більше чайної ложки, або розміром з кінчик великого пальця. Причому це не більше, ніж дві чи три порції на день.

Шматок торта або пирога не може бути більшим за два пальці, складених разом.

Ягід або фруктів за один прийом можна з’їсти не більше однієї жмені.

Солодощі дуже калорійні, тому шматочок шоколаду на десерт не може бути більше одного пальця.

Якщо ти любиш солодке та тобі важко втриматися від більшої за два пальці порції, в нас є хороший рецепт дієтичних кокосових сирників, які тобі точно сподобаються!

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