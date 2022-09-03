Насититись та не переїсти: що таке правило однієї руки та як за ним харчуватись

Часто буває таке, що ми переходимо на здорове харчування, сідаємо на дієти та починаємо заняття спортом, але особливого результату не бачимо. Точну калорійність продуктів рахувати дуже складно. Та й здорова їжа буває дуже калорійною.
Замість виснажливих занять спортом та шкідливих методів схуднення, ендокринологиня Юлія Авраменко радить скористатися правилом однієї руки: що поміститься в долоню — не нашкодить.
— Дотримуючись схеми, наведеної нижче, ти завжди зможеш точно визначити розмір порції білка, жирів та вуглеводів. Правило працює для кожного прийому їжі.
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