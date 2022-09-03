Їжа та рецепти

Насититись та не переїсти: що таке правило однієї руки та як за ним харчуватись

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Вересня 2022, 13:00
Як їсти та не повніти
Фото: Unsplash

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