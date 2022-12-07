Не бей по спине и не тряси! Как спасти ребенка, если он подавился

Быть родителями — это ответственная работа, от которой нет выходных или отпусков. Мама и папа отвечают не только за материальный комфорт своего ребенка, но и за его жизнь и здоровье.
Кому как ни родителям знать, сколько непредсказуемых ситуаций может случиться с ребенком. Особенно, когда любознательность малыша настолько велика, что просто не успеваешь спасать его от опасностей.
От экстренных ситуаций никуда не деться. Какими бы внимательными и заботливыми ни были родители, ребенок легко может найти неприятности. К ним следует подготовиться, чтобы в случае чего не теряться, действовать быстро и спасти ребенка.
Главный инструктор курсов Save a Life Михаил Думнич дал пошаговую инструкцию для родителей детей всех возрастов, как действовать, если ребенок подавился посторонним предметом.
Самое первое и важное для новоиспеченных родителей в ситуации, когда младенец чем-то подавился — не паниковать и внимательно следить за состоянием ребенка.
Если малыш старается кашлять, но у него не получается, не слышно плача и заметно, как он синеет — немедленно начинай оказывать первую помощь.
Однако важно делать это правильно, чтобы не навредить еще больше и не привести к невосполнимым последствиям.
Следовательно, если ты видел(-а) в фильмах, как младенца переворачивают вверх ногами и пытаются вытряхнуть предмет — забудь об этом. Такой метод травматичен, ты можешь повредить шею ребенка.
Следовательно, если ты видел(-а) в фильмах, как младенца переворачивают вверх ногами и пытаются вытряхнуть предмет — забудь об этом. Такой метод травматичен, ты можешь повредить шею ребенка.
Запомни следующий алгоритм, он способен спасти жизнь:
Пальцы должны углубляться примерно в треть глубины грудной клетки.
Пальцы должны углубляться примерно в треть глубины грудной клетки.
В худшем случае, если ребенок потерял сознание и перестал дышать — сразу начинай сердечно-легочную реанимацию и вызывай скорую.
Если ребенок такого возраста может дышать и кашлять, пусть продолжает это делать. Ведь есть большая вероятность, что он прокашляется и выплюнет предмет без посторонней помощи.
При таком сценарии категорически нельзя хлопать по спине, когда малыш стоит, и пытаться достать застрявший предмет. Так ты рискуешь затолкать его еще глубже.
При таком сценарии категорически нельзя хлопать по спине, когда малыш стоит, и пытаться достать застрявший предмет. Так ты рискуешь затолкать его еще глубже.
Единственное, как ты можешь помочь малышу, когда он пытается справиться с этим самостоятельно — легонько наклонить его и подождать несколько минут.
Если же через несколько минут предмет до сих пор остается на месте, а ребенку становится хуже, его губы или кожа синеют, следуй инструкции ниже:
Если ребенок потерял сознание, упал и прекратил дышать — начинай сердечно-легочную реанимацию и вызывай скорую.
А вот что делать, если ребенок проглотил маленький предмет, читай в нашем материале.
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