Не бей по спине и не тряси! Как спасти ребенка, если он подавился

Быть родителями — это ответственная работа, от которой нет выходных или отпусков. Мама и папа отвечают не только за материальный комфорт своего ребенка, но и за его жизнь и здоровье.

Кому как ни родителям знать, сколько непредсказуемых ситуаций может случиться с ребенком. Особенно, когда любознательность малыша настолько велика, что просто не успеваешь спасать его от опасностей.

От экстренных ситуаций никуда не деться. Какими бы внимательными и заботливыми ни были родители, ребенок легко может найти неприятности. К ним следует подготовиться, чтобы в случае чего не теряться, действовать быстро и спасти ребенка.

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Главный инструктор курсов Save a Life Михаил Думнич дал пошаговую инструкцию для родителей детей всех возрастов, как действовать, если ребенок подавился посторонним предметом.

Спасение младенца

Самое первое и важное для новоиспеченных родителей в ситуации, когда младенец чем-то подавился — не паниковать и внимательно следить за состоянием ребенка.

Если малыш старается кашлять, но у него не получается, не слышно плача и заметно, как он синеет — немедленно начинай оказывать первую помощь.

Однако важно делать это правильно, чтобы не навредить еще больше и не привести к невосполнимым последствиям.

Следовательно, если ты видел(-а) в фильмах, как младенца переворачивают вверх ногами и пытаются вытряхнуть предмет — забудь об этом. Такой метод травматичен, ты можешь повредить шею ребенка.

Запомни следующий алгоритм, он способен спасти жизнь:

Сядь ровно, одной рукой осторожно обхвати младенца за нижнюю челюсть. В это время важно не давить на шею.

Опираясь на свою ногу, придержи детскую голову и переверни малыша так, чтобы его живот оказался на твоем предплечье.

Одной рукой придерживай малыша, а нижней подушечкой ладони другой руки сделай пять быстрых скользящих ударов между лопатками со средней силой. Делай это осторожно, чтобы не ударить ребенка по голове.

После этого обхвати младенца за затылок и переверни его обратно на спину головой вниз.

Указательным и средним пальцами пять раз толкающими движениями нажми на середину грудины, то есть в область между сосков. Но ни в коем случае не дави на живот.

Пальцы должны углубляться примерно в треть глубины грудной клетки.

По очереди повторяй пять скользящих ударов и пять нажатий на грудную клетку до тех пор, пока предмет не выйдет.

В худшем случае, если ребенок потерял сознание и перестал дышать — сразу начинай сердечно-легочную реанимацию и вызывай скорую.

Что делать, если подавился ребенок от одного года и старше

Если ребенок такого возраста может дышать и кашлять, пусть продолжает это делать. Ведь есть большая вероятность, что он прокашляется и выплюнет предмет без посторонней помощи.

При таком сценарии категорически нельзя хлопать по спине, когда малыш стоит, и пытаться достать застрявший предмет. Так ты рискуешь затолкать его еще глубже.

Единственное, как ты можешь помочь малышу, когда он пытается справиться с этим самостоятельно — легонько наклонить его и подождать несколько минут.

Если же через несколько минут предмет до сих пор остается на месте, а ребенку становится хуже, его губы или кожа синеют, следуй инструкции ниже:

Стань у ребенка за спиной и, если нужно, опустись на колени.

Наклони детское туловище вперед и опусти голову малыша вниз.

Из такого положения сделай пять стремительных скользящих ударов, по такой же технике, как в предыдущем алгоритме.

Если это не помогает, выпрями ребенка, один кулак размести на животе, над пупом. Другой рукой охвати свой кулак и с умеренной силой толкай ребенка под ребра вверх, примерно под углом 45°.

Поочередно делай скользящие удары и толчки по пять раз, пока предмет не выйдет.

Если ребенок потерял сознание, упал и прекратил дышать — начинай сердечно-легочную реанимацию и вызывай скорую.

А вот что делать, если ребенок проглотил маленький предмет, читай в нашем материале.

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