Здоров'я та краса

Не бий по спині та не тряси! Як врятувати дитину, якщо вона подавилася

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 13:00
дитина подавилася
Фото: Pexels

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