Не бий по спині та не тряси! Як врятувати дитину, якщо вона подавилася

Бути батьками — це відповідальна робота, від якої немає вихідних чи відпусток. Вони дбають не тільки про матеріальний комфорт своєї дитини, а й про її життя та здоров’я.
Кому як не батькам знати, скільки непередбачуваних ситуацій може трапитися з дитиною. Особливо, коли допитливість малюка настільки велика, що просто не встигаєш рятувати його від небезпек.
Від екстрених ситуацій нікуди не подітися. Хоч би якими уважними та турботливими не були батьки, дитина легко може знайти неприємності. До них варто підготуватися, щоб у разі чого не губитися, діяти швидко і врятувати дитину.
Головний інструктор курсів Save a Life Михайло Думнич дав покрокову інструкцію для батьків дітей різного віку, як діяти, якщо дитина подавилася стороннім предметом.
Найперше і найважливіше для новоспечених батьків у ситуації, де немовля чимось вдавилося — не панікувати та уважно слідкувати за станом дитини.
Якщо малюк старається кашляти, але у нього не виходить, не чути плачу і помітно, як він синіє — негайно починай надавати першу допомогу.
Однак важливо робити це правильно, щоб не нашкодити ще більше і не призвести до непоправних наслідків.
Відтак, якщо ти бачив(-ла) у фільмах, як немовля перевертають догори ногами та намагаються витрусити предмет — забудь про це. Такий метод травматичний, ти можеш пошкодити шию дитини.
Відтак, якщо ти бачив(-ла) у фільмах, як немовля перевертають догори ногами та намагаються витрусити предмет — забудь про це. Такий метод травматичний, ти можеш пошкодити шию дитини.
Натомість запам’ятай наведений нижче алгоритм. Він здатен врятувати життя:
Пальці повинні заглиблюватися приблизно на третину глибини грудної клітки.
Пальці повинні заглиблюватися приблизно на третину глибини грудної клітки.
У найгіршому випадку, якщо дитина втратила свідомість і перестала дихати — одразу починай серцево-легеневу реанімацію та викликай швидку.
Якщо дитина такого віку може дихати й кашляти, — нехай продовжує це робити. Є велика ймовірність, що вона прокашляється і виплюне предмет без сторонньої допомоги.
За такого сценарію категорично не можна плескати по спині, коли малюк стоїть, і намагатися дістати застрягле. Так ти ризикуєш заштовхати предмет ще глибше.
За такого сценарію категорично не можна плескати по спині, коли малюк стоїть, і намагатися дістати застрягле. Так ти ризикуєш заштовхати предмет ще глибше.
Єдине, як ти можеш допомогти малюку, коли він намагається впоратися з цим самостійно, — легенько нахилити та почекати кілька хвилин.
Якщо ж за кілька хвилин предмет усе ще лишається на місці, а дитині стає гірше, її губи чи шкіра синіють, дотримуйся інструкції:
Якщо дитина знепритомніла, впала та припинила дихати — починай серцево-легеневу реанімацію та викликай швидку.
А от як діяти, якщо дитина проковтнула маленький предмет, читай у нашому матеріалі.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.