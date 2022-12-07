Не бий по спині та не тряси! Як врятувати дитину, якщо вона подавилася

Бути батьками — це відповідальна робота, від якої немає вихідних чи відпусток. Вони дбають не тільки про матеріальний комфорт своєї дитини, а й про її життя та здоров’я.

Кому як не батькам знати, скільки непередбачуваних ситуацій може трапитися з дитиною. Особливо, коли допитливість малюка настільки велика, що просто не встигаєш рятувати його від небезпек.

Від екстрених ситуацій нікуди не подітися. Хоч би якими уважними та турботливими не були батьки, дитина легко може знайти неприємності. До них варто підготуватися, щоб у разі чого не губитися, діяти швидко і врятувати дитину.

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Головний інструктор курсів Save a Life Михайло Думнич дав покрокову інструкцію для батьків дітей різного віку, як діяти, якщо дитина подавилася стороннім предметом.

Порятунок немовляти

Найперше і найважливіше для новоспечених батьків у ситуації, де немовля чимось вдавилося — не панікувати та уважно слідкувати за станом дитини.

Якщо малюк старається кашляти, але у нього не виходить, не чути плачу і помітно, як він синіє — негайно починай надавати першу допомогу.

Однак важливо робити це правильно, щоб не нашкодити ще більше і не призвести до непоправних наслідків.

Відтак, якщо ти бачив(-ла) у фільмах, як немовля перевертають догори ногами та намагаються витрусити предмет — забудь про це. Такий метод травматичний, ти можеш пошкодити шию дитини.

Натомість запам’ятай наведений нижче алгоритм. Він здатен врятувати життя:

Сядь рівно, однією рукою обережно обхопи немовля за нижню щелепу. В цей час важливо не тиснути на шию.

Спираючись на свою ногу, притримай дитячу голову і переверни малюка так, щоб його живіт опинився на твоєму передпліччі.

Однією рукою притримуй малюка, а нижньою подушечкою долоні іншої руки зроби п’ять швидких, але ковзальних ударів між лопатками з середньою силою. Роби це обачно, щоб не вдарити дитину по голові.

Після цього обхопи немовля за потилицю та переверни його назад на спину головою донизу.

Вказівним та середнім пальцями п’ять разів штовхальними рухами натисни на середину грудини, тобто в зону між сосків. У жодному разі не тисни на живіт.

Пальці повинні заглиблюватися приблизно на третину глибини грудної клітки.

По черзі повторюй п’ять ковзальних ударів та п’ять натискань на грудну клітину до того часу, поки предмет не вийде.

У найгіршому випадку, якщо дитина втратила свідомість і перестала дихати — одразу починай серцево-легеневу реанімацію та викликай швидку.

Що робити, якщо подавилася дитина від одного року і старше

Якщо дитина такого віку може дихати й кашляти, — нехай продовжує це робити. Є велика ймовірність, що вона прокашляється і виплюне предмет без сторонньої допомоги.

За такого сценарію категорично не можна плескати по спині, коли малюк стоїть, і намагатися дістати застрягле. Так ти ризикуєш заштовхати предмет ще глибше.

Єдине, як ти можеш допомогти малюку, коли він намагається впоратися з цим самостійно, — легенько нахилити та почекати кілька хвилин.

Якщо ж за кілька хвилин предмет усе ще лишається на місці, а дитині стає гірше, її губи чи шкіра синіють, дотримуйся інструкції:

Стань у дитини за спиною та за потреби опустися на коліна.

Нахили дитячий тулуб вперед та опусти голову малюка донизу.

З такого положення зроби п’ять стрімких ковзальних ударів за такою ж технікою, як у попередньому алгоритмі.

Якщо це не допомагає, випрями дитину, один кулак розмісти на животику, над пупом. Іншою рукою обхопи свій кулак і з помірною силою штовхай дитину під ребра вгору, приблизно під кутом 45°.

По черзі роби ковзальні удари та поштовхи по п’ять разів, доки предмет не вийде.

Якщо дитина знепритомніла, впала та припинила дихати — починай серцево-легеневу реанімацію та викликай швидку.

А от як діяти, якщо дитина проковтнула маленький предмет, читай у нашому матеріалі.

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