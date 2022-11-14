Не выбрасывай! Как использовать продукты на полную и экономить деньги

Как часто в твоем холодильнике портятся продукты или блюда, о которых ты просто забыл(-а) или не захотел(-а) доедать. Естественно, все они идут в утилизацию.

В мусорном ведре могут оказаться и вполне хорошие продукты или их составляющие, которым ты просто не нашел(-а) применения. Здесь так и хочется сказать: не выбрасывай! Только задумайся, сколько своих сил и средств ты выбрасываешь в помойку!

Конечно, если продукт или блюдо окончательно испортились, есть это не стоит. Однако на будущее мы расскажем тебе, как использовать продукты по полной, экономить свое время, деньги и силы.

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Планируй, планируй и еще раз планируй

Именно так, чтобы ни один продукт или блюдо не пошли в утилизацию, ты сэкономил(-а) деньги и силы, которые тратишь на их приготовление, нужно планировать.

Для начала спланируй меню питания хотя бы на неделю, в идеале на месяц. Как это сделать, мы рассказали здесь. От этого отталкивайся в составлении списка продуктов, которые тебе нужно купить в магазине.

Ведь очень часто мы идем в магазин только за хлебом, а выходим оттуда с двумя полными пакетами акционных товаров, вкусностей и продуктов, которые ты вряд ли успеешь съесть или приготовить до того, как они испортятся.

Именно поэтому список продуктов — необходимость во время визитов в магазин. Он хоть и не убережет тебя на все 100%, однако немного удержит от необдуманных покупок.

Мороженые блюда, или лайфхаки от находчивых хозяек

Иногда нам просто не выгодно готовить маленькие порции, ведь это означает, что совсем скоро снова придется вставать к плите. Однако судьба больших порций — остаться недоеденными и выброшенными.

Если ты понимаешь, что перестарался(-лась) и ты или твоя семья точно не съест приготовленное за несколько дней, то просто заморозь какую-то часть на потом.

Не забудь добавить маркировку, когда эта еда была приготовлена, чтобы случайно не съесть испорченное блюдо.

Заморозить можно даже сырые подготовление продукты для приготовления. Например, отбитое мясо для стейков, которого оказалось многовато, порезанная зажарка и т.д. Хранить в морозильнике можно даже хлеб.

Еду, которую ты не собираешься замораживать, тоже следует правильно хранить. Используй специальные герметические контейнеры для хранения пищи.

Вторая жизнь: как использовать то, что ты обычно выбрасываешь

Если в рецепте тебе понадобилась только половина луковицы, то вторую выбрасывать не стоит. Добавь ее в салат или другое блюдо, чтобы она не испортилась в холодильнике.

И так со всем. Старайся не оставлять маленькие кусочки от продуктов, ведь есть большая вероятность, что ты их выкинешь.

Также есть определенные части привычных ингредиентов, которым ты просто не нашел(-ла) применения. К примеру, кожуру, остающуюся после очищения картофелины, можно превратить в хрустящие домашние чипсы.

Кожа от цитрусовых, яблок и огурцов может сделать воду немного вкуснее. А фрукты, которые потускнели или стали очень мягкими, можно превратить в смузи или фруктовое пюре.

А какие сезонные продукты сейчас содержат больше витаминов, читай в нашем материале.

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