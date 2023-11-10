Непрошенные квартиранты: как избавиться от крыс в частном доме и на даче

Крысами часто называют очень разные группы грызунов — обычно те, которые заметно больше мышей, но выглядят мышевидно. Эти грызуны, которые поселяются в частных домах и на дачах, доставляют много хлопот людям.

Крысы уничтожают съедобные припасы, портят мебель и разгрызают пол и проводку. Кроме того, они переносят очень много болезней. Эффективные способы, как избавиться от крыс в частных домах и на дачах — в нашем материале.

Отношения людей и крыс сложные и неоднозначные. Если о позитиве, то эти грызуны являются участниками множества научных экспериментов в лабораториях и почти за два века спасли миллионы человеческих жизней. Также в истории известны крысы — искатели мин, а декоративные крысы являются отличным антистрессом.

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Но если еще декоративные крысы вызывают интерес и симпатию, то дикие крысы, обитающие в подвалах, складах, канализациях, свалках, вызывают онегативную реакцию. И вреда от них все-таки больше.

Кроме порчи человеческой собственности, крысы еще известны тем, что являются переносчиками более 30 болезней, опасных для людей. Размножаются они очень быстро и массово. Как же от них избавиться, если оказалось, что с вами живут эти незваные гости?

Существующие методы борьбы с крысами

биологические;

механические;

ультразвуковые;

химические.

Биологический метод

Самый простой — это завести себе кота. Также для борьбы с этими вредителями уже более двух веков используют собак. Для этого были выведены особые породы животных, хорошо справляющихся с поставленной задачей.

Механический метод

Ловушки — популярный метод, но он эффективен, если грызунов небольшое количество. Самые распространенные — простые ловушки, по конструкции похожие на мышеловки, большие в размерах. Еще один вариант — ловушка-домик. После того как крыса заходит внутрь за приманкой, дверь закрывается и грызун не может выйти.

Ультразвуковой метод

Это метод не уничтожения грызунов, а создания им таких условий, при которых они не смогут жить и дальше размножаться. Ультразвуковые приспособления бывают разной мощности. Однако следует учитывать и материалы, из которых построен дом, ведь, например, гипсокартон не пропускает ультразвуковую волну.

Для правильного выбора мощности устройства нужно знать площадь помещения, где должны исчезнуть грызуны. Бытовой прибор работает от сети 220 В, поэтому в комнате должна быть розетка. Недостаток такого метода — крысы со временем могут привыкнуть к конкретной частоте излучения и уже не боятся.

Химический метод

Сегодня несложно выбрать для домашнего применения химические средства, которые точно избавят от крыс. Но несмотря на это преимущество, у них есть и значительный минус — они достаточно токсичны.

Химический метод — это использование ядоприманок, которые по механизму проникновения в организм грызунов делятся на кишечные (проникают через кишечник) и фумиганты (проникают через дыхательные пути). Этот метод является наиболее эффективным методом борьбы с грызунами.

Народные средства борьбы с крысами

Народные способы отличаются тем, что исключают работу с токсичными химическими веществами. Самые популярные рецепты:

негашеная известь с сахаром;

пробковая стружка, смешивающаяся с любой кашей;

толченое стекло, которое следует смешать с жидкой приманкой.

В помощь тебе и лучшему пониманию добавляем видео, как бороться с грызунами.

Мыши и крысы. Как избавиться от крыс в доме — видео

Надеемся, эта беда обойдет тебя, но если так произойдет, что появятся “незваные квартиранты”, то этот материал поможет выбрать правильный и действенный метод борьбы с ними.

А если тебе донимают домашние мошки — наш материал о том, как избавиться от мошки в доме или квартире, тоже придет на помощь.

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