Непрохані квартиранти: як позбутися щурів у приватному будинку та на дачі

Щурами часто називають дуже різні групи гризунів — зазвичай ті, які помітно більші за мишей, але мають мишоподібний вигляд. Ці гризуни, які оселяються в приватних будинках та на дачах, завдають дуже багато клопоту людям.

Щури знищують їстівні припаси, псують меблі й розгризають підлогу та проводку. Крім того, вони переносять дуже багато хвороб. Ефективні способи, як позбутися щурів у приватних будинках та на дачах — у нашому матеріалі.

Відносини людей та щурів складні й неоднозначні. Якщо про позитив, то ці гризуни є учасниками безлічі наукових експериментів в лабораторіях і за майже два століття врятували мільйони людських життів. Також в історії відомі щури — шукачі мін, а декоративні щури є чудовим антистресом.

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Але якщо ще декоративні щурики викликають інтерес і симпатію, то дикі щури, що мешкають у підвалах, складах, каналізаціях, звалищах, викликають негативну реакцію. І шкоди від них все-таки більше.

Крім псування людської власності, щури ще відомі тим, що є переносниками понад 30 хвороб, небезпечних для людей. Розмножуються вони дуже швидко і масово. Як же їх позбутись, якщо виявилось, що з вами живуть ці непрохані гості?

Які існують методи боротьби з щурами

біологічні;

механічні;

ультразвукові;

хімічні.

Біологічний метод

Найпростіший — це завести собі кота. Також для боротьби з цими шкідниками вже понад два століття використовують собак. Для цього були виведені особливі породи тварин, які добре справляються з поставленим завданням.

Механічний метод

Пастки — популярний метод, але він ефективний, якщо гризунів невелика кількість. Найпоширеніші — прості пастки, за конструкцією схожі на мишоловки, більші в розмірах. Ще один варіант — пастка-будиночок. Після того, як щур заходить в середину за приманкою, двері зачиняються й гризун не може вийти.

Ультразвуковий метод

Це метод не знищення гризунів, а створення їм таких умов, за яких вони не зможуть жити й далі розмножуватися. Ультразвукові відлякувачі бувають різної потужності. Однак слід враховувати й матеріали, з яких побудовано будинок, адже, наприклад, гіпсокартон не пропускає ультразвукову хвилю.

Для правильного вибору потужності пристрою треба знати площу приміщення, в якому повинні зникнути гризуни. Побутовий прилад працює від мережі 220 В, з цієї причини в кімнаті має бути розетка. Недолік такого методу — щури з часом можуть звикнути до конкретної частоти випромінювання і вже її не боятимуться.

Хімічний метод

Сьогодні нескладно вибрати для домашнього застосування хімзасоби, які точно позбавлять від щурів. Але, попри цю перевагу, у них є і значний мінус — вони досить токсичні. Хімічний метод — це використання отрутопринад, які за механізмом проникнення в організм гризунів поділяються на кишкові (проникають через кишківник) та фуміганти (проникають через дихальні шляхи). Цей метод є найбільш ефективним методом боротьби з гризунами.

Народні засоби боротьби з щурами

Народні способи відрізняються тим, що виключають роботу з токсичними хімічними речовинами. Найпопулярніші рецепти:

негашене вапно з цукром;

пробкова стружка, що змішується з будь-якою кашею;

товчене скло, що слід змішати з рідкою приманкою.

В допомогу для тебе і кращого розуміння додаємо відео, як боротись з гризунами.

Миші та щури. Як позбутися щурів в хаті — відео

Сподіваємось, це лихо омине тебе, але якщо так станеться, що з’являться “непрохані квартиранти”, то цей матеріал допоможе вибрати правильний та дієвий метод боротьби з ними.

А якщо тобі дошкуляють хатні мошки — наш матеріал про те, як позбутися мошки у домі чи квартирі, теж прийде на допомогу.

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