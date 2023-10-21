Не спеши выкладывать все деньги! Нужно ли делать развал-схождение после замены шин

Для многих автолюбителей и автолюбительниц их машины становятся не просто транспортом, а вещью, за которой следует ухаживать и заботиться о ней.

Но часто недобросовестные сервисы пытаются заработать на доверчивых и ответственных водителях. Часто возникает вопрос: нужно ли делать развал-схождение после замены резины?

Стоит ли это делать после сезонной смены резины или это лишь лишние затраты средств — рассказываем дальше.

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Что такое развал-схождение и для чего его делают

Развал-схождение — это проверка подвески и калибровки колес авто. Параметры величин развала-схождения колес влияют на износ шин, управляемость и поведение автомобиля на дороге.

Делать его советуют, если автомобиль “ведет” на дороге в какую-то из сторон, если происходят изменения в подвеске, а также когда колеса изнашиваются неравномерно.

На развал-схождение следует ехать, если:

автомобиль въехал в глубокую яму, от чего согнулся колесный диск;

была замена наконечников рулевых тяг, замена рычагов подвески;

плохо крутится руль;

неравномерный износ покрышек.

Нужно ли делать развал после замены резины

Честные автомеханики и автосервисы убеждают: смена резины с летней на зимнюю и наоборот не является причиной проверки развала-схождения автомобиля.

Развал-схождение дорого стоит, поэтому не стоит лишний раз проводить его для автомобиля без важной причины.

Смена шин, выполненная стандартным образом, никак не влияет на параметры схождения и расхождения колес. Ведь колеса — это не часть подвески, а только навесные элементы.

Если после замены шин автомобиль начало тянуть самопроизвольно в сторону при движении по прямой, следует проверить резину на равномерность износа.

Как часто стоит посещать СТО и в чем причины частых проблем с автомобилем, мы рассказывали раньше.

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