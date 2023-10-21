Не поспішай викладати всі гроші! Чи потрібно робити розвал-сходження після заміни шин

Для багатьох автолюбителів та автолюбительок машини стають не просто транспортом, а річчю, за якою варто доглядати та піклуватися про неї.

Та часто недобросовісні сервіси намагаються заробити грошей на довірливих та відповідальних водіях й водійках. Поширено виникає запитання: чи потрібно робити розвал-сходження після заміни гуми?

Чи варто це робити після сезонної зміни гуми, чи це лише зайві витрати коштів — розповідаємо далі.

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Що таке розвал-сходження та для чого його роблять

Розвал-сходження — це перевірка підвіски та калібрування коліс авто. Параметри величин розвалу-сходження коліс впливають на знос шин, керованість і поведінку автомобіля на дорозі.

Робити його радять, якщо автівку “веде” на дорозі в якусь зі сторін, якщо відбуваються зміни у підвісці, а також коли колеса зношуються нерівномірно.

На розвал-сходження варто їхати, якщо:

автівка вʼїхала у глибоку яму, від чого зігнувся колісний диск;

була заміна наконечників рульових тяг, заміна важелів підвіски;

погано повертається кермо;

нерівномірне зношення покришок.

Чи потрібно робити розвал після заміни гуми

Чесні автомеханіки та автосервіси переконують: зміна гуми з літньої на зимову та навпаки не є причиною для перевірки розвалу-сходження автомобіля.

Розвал-сходження є вартісним, тож не варто зайвий раз проводити його для автівки без важливої причини.

Зміна шин, виконана стандартним чином, ніяк не впливає на параметри сходження і розбіжності коліс. Адже колеса — це не частина підвіски, а лише навісні елементи.

Якщо після заміни шин автомобіль почало тягнути мимовільно в сторону при русі по прямій, слід насамперед перевірити гуму на рівномірність зношення.

Як часто варто навідуватися до СТО та в чому причини частих проблем з автомобілем, ми розповідали раніше.

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