Книга о российско-украинской войне профессора из Гарварда — почему ее стоит почитать и как лично поговорить с автором

Всякая война имеет не только предпосылки. Не менее важно, какое влияние на общество и вообще весь мир она будет иметь. И именно эту важную часть можно найти в новой книге украинского и американского историка, профессора кафедры украинской истории в Гарвардском университете Сергея Плохия — Российско-украинская война: возвращение истории.

Сергей Плохий известен украинскому читателю по бестселлерам Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости, Ядерное безумие. История Карибского кризиса и Забытые подонки восточного фронта.

О чем книга Российско-украинская война: возвращение истории

В новой работе историк анализирует полномасштабное вторжение России, его истоки, ход и возможные результаты.

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До сих пор думаешь, почему Путин отважился начать полномасштабную войну? Хочешь объяснить иностранным друзьям, как украинцам удается оказывать такое эффективное сопротивление второй армии мира? Или мечтаешь узнать для себя, какими будут последствия войны для Украины, России, Европы и мира в целом? Тогда книга Российско-украинская война: возвращение истории точно для тебя.

Со стороны Украины это, прежде всего, хорошо известная историкам борьба за независимость, отчаянная попытка страны, восставшей на руинах Советского Союза, защитить право на существование, — говорит Сергей Плохий.

Еще сомневаешься перед тем, как идти в книжный магазин? Тогда больше о книге можно узнать во время пресс-конференции с автором Сергеем Плохием, которая состоится вживую в Украинском национальном информационном агентстве Укринформ 30 августа в 15:00. Также во время события будет обеспечена онлайн-трансляция.

В пресс-конференции примут участие:

Сергей Плохий — украинский и американский историк, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете. Один из ведущих специалистов по истории Восточной Европы. Член Украинского ПЭН и член научного совета Украинского исторического журнала. Живет и работает в США.

Олег Шпильман — владелец издательства КСД (в прошлом Клуб семейного досуга).

Модерировать встречу будет Николай Ханко, СОО в iProspect Ukraine и волонтер ОО Єдиний досвід.

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