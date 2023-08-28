Книга про російсько-українську війну професора з Гарварда — чому її слід почитати та як особисто поговорити з автором

Будь-яка війна має не лише передумови. Чи не більш важливо, який вплив на суспільство та загалом увесь світ матиме вона. І саме цю важливу частину можна знайти у новій книзі українського та американського історика, професора кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергія Плохія — Російсько-українська війна: повернення історії.

Сергій Плохій відомий українському читачеві за бестселерами Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності, Ядерне безумство. Історія Карибської кризи та Забуті покидьки східного фронту.

Про що книга Російсько-українська війна: повернення історії

У новій роботі історик аналізує повномасштабне вторгнення Росії, його витоки, перебіг та можливі результати.

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Досі думаєш, чому Путін наважився розпочати повномасштабну війну? Хочеш пояснити іноземним друзям, як українцям вдається чинити такий ефективний опір другій армії світу? Або ж мрієш дізнатись для себе, якими будуть наслідки війни для України, Росії, Європи та світу в цілому? Тоді книга Російсько-українська війна: повернення історії точно для тебе.

З боку України, це насамперед добре відома історикам боротьба за незалежність, відчайдушна спроба країни, повсталої на руїнах Радянського Союзу, захистити право на існування, — говорить Сергій Плохій.

Ще вагаєшся перед тим, як йти у книжковий магазин? Тоді більше про книгу можна дізнатись під час пресконференції з автором Сергієм Плохієм, яка відбудеться наживо в Українському національному інформаційному агентстві Укрінформ 30 серпня о 15:00. Також під час події буде забезпечена онлайн-трансляція.



У пресконференції візьмуть участь:

Сергій Плохій — український та американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті. Один з провідних спеціалістів з історії Східної Європи. Член Українського ПЕН та член наукової ради Українського історичного журналу. Живе й працює у США.

Олег Шпільман — власник видавництва КСД (в минулому Клуб сімейного дозвілля).

Модеруватиме зустріч Микола Ханко, СОО в iProspect Ukraine та волонтер ГО Єдиний Досвід.

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