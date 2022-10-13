Обновите стиральную машину на Черную пятницу — пять крутых функций

Черная пятница — прекрасный повод обновить бытовую технику. Это особый период, когда можно приобрести функциональную и удобную в использовании стиральную машину со значительной скидкой.

Ведущие производители наделяют устройства новыми функциями, которые делают стирку более качественной, позволяют приспосабливать процесс к разным типам тканей и степени загрязнения. Минимум усилий и переживаний с вашей стороны — все сделает техника.

Рассмотрим пять интересных функций стиралок.

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Возможность дозагрузки

Наверняка случалось, что ты забывал(-а) какую-то грязную вещь, но уже запустил(-а) стирку. Если это машина с фронтальной загрузкой, процесс нельзя было остановить.

Теперь в некоторых моделях предусмотрена возможность добавить вещь на любом этапе — даже во время полоскания и отжима.

Для этого нужно поставить программу на паузу и открыть дверцу. Необходимо просто учитывать объем барабана, поместится ли в него еще что-нибудь. Компания Samsung пошла еще дальше — придумала дополнительную маленькую дверцу. Дозагрузить белье можно через нее, не открывая основную.

Быстрая стирка

Бывают случаи, когда грязного белья не так много, чтобы запускать машину, а вскоре нужно надеть любимую вещь. С режимом Быстрая стирка это не проблема. Новое поколение стиралок способно освежить слабозагрязненные вещи всего за 15–30 минут.

Можно не загружать полный барабан, а положить только нужное количество вещей.

Несмотря на скорость, машина выполняет программу полностью — вплоть до отжима. Просто на каждый из этапов тратится меньше времени.

Хотя одежда стирается при температуре 30 или 40 °С, это интенсивный режим, который не подходит для шерстяных изделий, деликатных тканей. Также не стоит пользоваться им постоянно.

Стирка пеной

Эта технология помогает эффективно расходовать моющее средство. Встроенный генератор насыщает воду воздухом. Пузырьки смешиваются с порошком или гелем.

Образовавшаяся пена проникает в ткани в 40 раз быстрее и глубже, чем мыльная вода.

Это позволяет эффективно стирать даже при температуре 15 °C. Также благодаря пузырькам, которые облегают материал, вещи меньше изнашиваются. В этом двойная польза функции Eco Bubble. В этой программе пена выполаскивается, поэтому на выходе одежда не будет мыльной.

Обработка паром

Стирка происходит при высокой температуре. Горячий пар выполняет следующие функции:

дезинфицирует ткани;

освежает вещи;

удаляет запах;

экономит воду;

разглаживает складки.

Это происходит без использования моющего средства. Функция полезна для аллергиков, семей с маленькими детьми и пожилых людей. Температуру пара в некоторых моделях регулируется. Режим подходит для тонких материалов.

Wi-Fi-управление

Пользователь загружает приложение и устанавливает новые режимы стирки. Управление (запуск стирки, остановка цикла, настройка отдельных параметров и информация об окончании процесса) осуществляется со смартфона.

Еще одна продвинутая технология — самостоятельная диагностика. Если стиральная машина вышла из строя, нет необходимости сразу вызывать мастера.

Запустив функцию, пользователь получает информацию о неисправностях техники. Результат диагностики можно отправить в центр техподдержки через NFC.

Эти новые полезные функции стиральных машин хорошо проявляют себя на практике и уже успели полюбиться многим.

Белые вещи — база любого гардероба. Футболки, рубашки, свитера всегда станут решением проблемы, что надеть. Но такие вещи быстро пачкаются и теряют свою презентабельность. Рассказываем, как отстирать из них желтые пятна.