Оновіть пральну машину на Чорну п’ятницю — п’ять крутих функцій

Чорна п’ятниця — чудова нагода оновити побутову техніку. Це особливий період, коли можна придбати функціональну та зручну у використанні пральну машину за значною знижкою.

Провідні виробники наділяють пристрої новими функціями, які роблять прання якіснішим, дозволяють пристосовувати процес до різних типів тканин та ступеня забруднення. Мінімум зусиль та переживань з вашого боку — все зробить техніка.

Розглянемо п’ять цікавих функцій прання.

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Можливість дозавантаження

Напевно, траплялося, що ти забував(-ла) якусь брудну річ, але вже запустив(-ла) прання. Якщо це машина із фронтальним завантаженням, процес не можна було зупинити.

Тепер у деяких моделях передбачена можливість додати річ на будь-якому етапі — навіть під час полоскання та віджиму.

Для цього потрібно поставити програму на паузу та відкрити дверцята. Необхідно просто враховувати об’єм барабана, чи поміститься в нього ще щось. Компанія Samsung пішла ще далі — придумала додаткові маленькі дверцята. Дозавантажити білизну можна через них, не відкриваючи головні.

Швидке прання

Трапляються випадки, коли брудної білизни не так багато, щоб запускати машину, а невдовзі треба надіти улюблену річ. З режимом Швидке прання це не проблема. Нове покоління пралок здатне освіжити слабозабруднені речі лише за 15–30 хвилин.

Можна не завантажувати повний барабан, а покласти лише необхідну кількість речей.

Незважаючи на швидкість, машина виконує програму повністю — аж до віджиму. Просто на кожен з етапів витрачається менше часу.

Хоча одяг переться за температури 30 або 40 °С, це інтенсивний режим, який не підходить для вовняних виробів, делікатних тканин. Також не варто користуватися ним постійно.

Прання піною

Ця технологія допомагає ефективно витрачати мийний засіб. Вбудований генератор насичує воду повітрям. Пухирці змішуються з порошком або гелем.

Піна, що утворилася, проникає в тканини в 40 разів швидше і глибше, ніж мильна вода.

Це дає змогу ефективно прати навіть за температури 15 °C. Також завдяки бульбашкам, що облягають матеріал, речі менше зношуються. Це подвійна користь функції Eco Bubble. У цій програмі піна виполіскується, тому на виході одяг не буде мильним.

Обробка парою

Прання відбувається за високої температури. Гаряча пара виконує такі ролі:

дезінфікує тканини;

освіжає речі;

видаляє запах;

економить воду;

розгладжує складки.

Це відбувається без використання мийного засобу. Функція корисна для алергіків, сімей з маленькими дітьми та людей похилого віку. Температура пари у деяких моделях регулюється. Режим підходить для тонких матеріалів.

Wi-Fi-керування

Користувач завантажує програму та встановлює нові режими прання. Керування (запуск прання, зупинка циклу, налаштування окремих параметрів та інформація про закінчення процесу) здійснюється зі смартфона.

Ще одна просунута технологія — самостійна діагностика. Якщо пральна машина вийшла з ладу, немає потреби відразу викликати майстра.

Запустивши функцію, користувач отримує інформацію про несправності техніки. Результат діагностики можна надіслати до центру техпідтримки через NFC.

Ці нові корисні функції пральних машин добре проявляють себе на практиці і вже встигли полюбитись багатьом.

Білі речі — база будь-якого гардеробу. Футболки, сорочки, светри завжди стануть розв’язанням проблеми, що вдягнути. Але такі речі швидко брудняться і втрачають гарний вигляд. Розповідаємо, як відіпрати з них жовті плями.