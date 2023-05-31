Обработка яблони после цветения: чем опрыскать дерево, чтобы избавиться от вредителей

Для того чтобы урожай яблок был стабильным и обильным, культуре необходимо обеспечить хорошую защиту от болезней и вредителей.
К счастью, у нас есть немало действенных средств, которыми можно обработать яблоню. Но прежде чем их использовать, важно знать, как и когда это нужно делать. Обработка яблони после цветения: лучшие средства и как провести — читай в материале.
Есть обязательные этапы обработки этого дерева:
После цветения дерево часто поражает мучнистая роса и вредители, которые являются переносчиками бактериальной инфекции. Позже активизируются клещи, тля и пилильщик. Они питаются соками яблони, после чего дерево со временем становится нежизнеспособным.
Проконсультируйся у специалистов в магазине, который лучше выбрать инсектицид для обработки. Дозировка будет указана на упаковке товара.
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