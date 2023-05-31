Обработка яблони после цветения: чем опрыскать дерево, чтобы избавиться от вредителей

Для того чтобы урожай яблок был стабильным и обильным, культуре необходимо обеспечить хорошую защиту от болезней и вредителей.

К счастью, у нас есть немало действенных средств, которыми можно обработать яблоню. Но прежде чем их использовать, важно знать, как и когда это нужно делать. Обработка яблони после цветения: лучшие средства и как провести — читай в материале.

Когда нужно обрабатывать яблоню: сроки и зачем это делать

Есть обязательные этапы обработки этого дерева:

весна — до начала цветения;

в начале лета;

осенью.

После цветения дерево часто поражает мучнистая роса и вредители, которые являются переносчиками бактериальной инфекции. Позже активизируются клещи, тля и пилильщик. Они питаются соками яблони, после чего дерево со временем становится нежизнеспособным.

Как правильно провести обработку яблонь весной

проводи первое опрыскивание после того, как обрежешь деревья;

не опрыскивай цветущие яблони (чтобы не навредить пчелам);

лучше делать это по всем деревьям в саду одновременно;

распыление выполняй с расстояния в 1 м.

Обработка яблони весной после цветения: народные средства

Табачная пыль. Ее используют от тли или медяницы. Для этого возьми настойку табачной пыли, 400 грамм на 10 литров. Настаивай смесь целый день, а после этого разбавь водой, добавь немного жидкого мыла и опрыскай крону. Дегтярное мыло от тли. Просто натри половину бруска на терке и разведи стружку в 10 литрах чистой воды. Эту жидкость распыляй по кроне равномерно и аккуратно. Настой полыни. Смешай килограмм травы и 3 литра кипятка. Дай постоять 2 дня, прокипяти 20-30 мин. Дай остыть, процеди и чистой водой доведи объем до 10 литров. Жгучий перец. С помощью такого средства борются с гусеницами, тлей или медяницей. Для приготовления возьми настойку или отвар стручков красного перца (1 кг), измельчи ножом, залей кипятком и дай постоять 2 недели. Такой концентрат перед применением разведи чистой водой в дозировке 1:10 (на одну часть настойки 10 частей воды).

Чем обработать яблоню после цветения: профессиональные средства

Проконсультируйся у специалистов в магазине, который лучше выбрать инсектицид для обработки. Дозировка будет указана на упаковке товара.

Ранее мы рассказывали, чем обрабатывать деревья весной.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!