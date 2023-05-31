Обробка яблуні після цвітіння: чим обприскати дерево, щоб позбутися шкідників

Для того, щоб урожай яблук був стабільним і рясним, культурі необхідно забезпечити гарний захист від хвороб та шкідників. На щастя, ми маємо чимало дієвих засобів, якими можна обробляти яблуню.

Але перш ніж використовувати їх, важливо знати, як і коли це потрібно робити. Обробка яблуні після цвітіння: найкращі засоби та як її провести — читай у матеріалі.

Коли потрібно обробляти яблуню: терміни та навіщо це робити

Є обов’язкові етапи обробки цього дерева:

весна — до початку цвітіння;

на початку літа;

восени.

Після цвітіння дерево часто уражається борошнистою росою та шкідниками, які є переносниками бактеріальної інфекції. Пізніше активізуються кліщі, попелиця та пильщик. Вони харчуються соками яблуні, після чого дерево з часом стає нежиттєздатним.

Як правильно провести обробку яблунь весною

проводь перше обприскування після того, як обріжеш дерева;

не обприскуй квітучі яблуні (щоб не нашкодити бджолам);

краще робити це по всіх деревах у саду одночасно;

розпилення виконуй з відстані 1 м.

Обробка яблуні весною після цвітіння: народні засоби

Тютюновий пил. Його використовують від попелиці чи мідяниці. Для цього візьми настоянку тютюнового пилу (400 г на 10 літрів). Настоюй суміш цілий день, а після цього розбав водою, додай трохи рідкого мила й обприскай крону. Дігтярне мило від попелиці. Просто натри половину бруска на тертці й розведи стружку в 10 літрах чистої води. Цю рідину розпорошуй по кроні рівномірно та акуратно. Настій полину. Змішай кілограм трави та 3 літри окропу. Дай постояти 2 дні, прокип’яти 20-30 хв. Дай охолонути, проціди й чистою водою доведи об’єм до 10 літрів. Пекучий перець. За допомогою такого засобу борються з гусеницями, попелицею чи мідяницею. Для приготування візьми настоянку або відвар стручків червоного перцю (1 кг), подрібни ножем, залий окропом і дай постояти 2 тижні.

Чим обробити яблуню після цвітіння: професійні засоби

Проконсультуйся у спеціалістів в магазині, який інсектицид краще обрати для обробки. Дозування буде вказано на пакуванні товару.

Раніше ми розповідали, чим обробляти дерева навесні.

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