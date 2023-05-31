Обробка яблуні після цвітіння: чим обприскати дерево, щоб позбутися шкідників

Для того, щоб урожай яблук був стабільним і рясним, культурі необхідно забезпечити гарний захист від хвороб та шкідників. На щастя, ми маємо чимало дієвих засобів, якими можна обробляти яблуню.
Але перш ніж використовувати їх, важливо знати, як і коли це потрібно робити. Обробка яблуні після цвітіння: найкращі засоби та як її провести — читай у матеріалі.
Є обов’язкові етапи обробки цього дерева:
Після цвітіння дерево часто уражається борошнистою росою та шкідниками, які є переносниками бактеріальної інфекції. Пізніше активізуються кліщі, попелиця та пильщик. Вони харчуються соками яблуні, після чого дерево з часом стає нежиттєздатним.
Проконсультуйся у спеціалістів в магазині, який інсектицид краще обрати для обробки. Дозування буде вказано на пакуванні товару.
Раніше ми розповідали, чим обробляти дерева навесні.
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