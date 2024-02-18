Обрезка голубики: что нужно знать, чтобы получить хороший урожай

Голубика чрезвычайно полезна ягода, которая имеет в своем составе много важных микроэлементов, что положительно влияет на здоровье. Обрезка голубики является важной составляющей процесса ее выращивания.
Обрезка выполняется для нормальной силы роста и продуктивности кустов, для сохранения большого размера и сочности ягод, а также для правильного формирования кустов, чтобы облегчить сбор урожая. Читай основные правила обрезки кустов голубики — в нашем материале.
Обрезку голубики следует проводить ежегодно. Как показывает опыт, ежегодная умеренная обрезка позволяет сформировать кусты с наименьшим количеством побегов, но с наибольшей урожайностью. Ранняя весна — лучшее время для обрезки голубики, до начала активной фазы вегетации, пока не началось движение соков. При обрезке ранней весной поврежденные за время зимовки ветки легко видны и должны быть удалены.
Лучше всего применять метод “золотой середины”, или поддерживающую обрезку новонасажденных растений, в основном с длинными побегами. Эта процедура заключается в основном укорачивании побегов до высоты 15-20 см. Это укрепит головную часть ствола и ограничит чрезмерное наклонение ветвей. Следует удалять очень слабые, короткие побеги, потому что полученные из них плоды будут низкого качества.
Кусты голубики второго и третьего года должны обрезаться умеренно. Обрезку нужно ограничить удалением самых слабых побегов, которые сгущают кусты, и укорочение побегов, достигших длины более 25-30 см.
Интенсивно плодоносить голубика начинает с четвертого года и это будет тормозить вегетативное увеличение куста. Обрезка плодовитых кустов голубики заключается главным образом в увеличении открытого пространства. Регулярная ежегодная обрезка голубики должна привести к такому состоянию, в котором куст имел бы свободное строение и больше побегов младше 4-х лет.
Полное омоложение плантации следует начать спустя 15-20 лет после посадки. Для этого нужно обрезать все побеги в кустарнике над землей на 10-15 см. После этой операции, в последующие годы, снова формируем кусты, как после закладки плантации.
Pixabay
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