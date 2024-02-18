Обрезка голубики: что нужно знать, чтобы получить хороший урожай

Голубика чрезвычайно полезна ягода, которая имеет в своем составе много важных микроэлементов, что положительно влияет на здоровье. Обрезка голубики является важной составляющей процесса ее выращивания.

Обрезка выполняется для нормальной силы роста и продуктивности кустов, для сохранения большого размера и сочности ягод, а также для правильного формирования кустов, чтобы облегчить сбор урожая. Читай основные правила обрезки кустов голубики — в нашем материале.

Полезные и лечебные свойства

Ягоды голубики обладают противовоспалительным, жаропонижающим, мочегонным и общеукрепляющим действием. Также используют как витаминное средство. Нормализуют обмен веществ, избавляют организм от гельминтов, лечат подагру, артрит. Пектиновые вещества связывают токсины, радиоактивные и тяжелые элементы и выводят их из организма. Ягоды и листья способствуют снижению уровня сахара в крови. Отвар сухих плодов применяют как вяжущее средство при гастритах. Отвар листьев — при болезни почек и мочевого пузыря, анемии и проблем с сердцем.

Когда проводить обрезку

Обрезку голубики следует проводить ежегодно. Как показывает опыт, ежегодная умеренная обрезка позволяет сформировать кусты с наименьшим количеством побегов, но с наибольшей урожайностью. Ранняя весна — лучшее время для обрезки голубики, до начала активной фазы вегетации, пока не началось движение соков. При обрезке ранней весной поврежденные за время зимовки ветки легко видны и должны быть удалены.

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Виды обрезки кустов голубики

Формовочная. Этот вид обрезки голубики обычно производят весной для придания или поддержания правильной формы кроны. Благодаря этой процедуре обеспечивают необходимую освещенность, снижают риск поражения заболеваниями. Санитарная. Санитарная обрезка решает задачу профилактики и лечения заболеваний растения, сохранение его здоровья. У голубики удаляют сломанные, сухие, зараженные побеги. Срезанные ветки обязательно сжигают для предотвращения распространения инфекции. Омолаживающая. Цель омолаживающей обрезки — стимулировать рост и плодоношение старых экземпляров, старше 10 лет.

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Основные правила обрезки кустов голубики

Первый год после посадки

Лучше всего применять метод “золотой середины”, или поддерживающую обрезку новонасажденных растений, в основном с длинными побегами. Эта процедура заключается в основном укорачивании побегов до высоты 15-20 см. Это укрепит головную часть ствола и ограничит чрезмерное наклонение ветвей. Следует удалять очень слабые, короткие побеги, потому что полученные из них плоды будут низкого качества.

Второй и третий годы

Кусты голубики второго и третьего года должны обрезаться умеренно. Обрезку нужно ограничить удалением самых слабых побегов, которые сгущают кусты, и укорочение побегов, достигших длины более 25-30 см.

Интенсивно плодоносить голубика начинает с четвертого года и это будет тормозить вегетативное увеличение куста. Обрезка плодовитых кустов голубики заключается главным образом в увеличении открытого пространства. Регулярная ежегодная обрезка голубики должна привести к такому состоянию, в котором куст имел бы свободное строение и больше побегов младше 4-х лет.

Омолаживание плантации

Полное омоложение плантации следует начать спустя 15-20 лет после посадки. Для этого нужно обрезать все побеги в кустарнике над землей на 10-15 см. После этой операции, в последующие годы, снова формируем кусты, как после закладки плантации.

Pixabay

Правила и принципы обрезки голубики

Определить крону. Обрезка начинается с низа, а не с верхушки. Представьте себе круг диаметром от 30 до 50 см вокруг кроны куста и срежьте все стебли любого возраста, выросшие из земли за пределами круга. Это сужает основание куста, являющегося положительным решением для сбора урожая. Удалите низко расположенные веточки и стебли, поскольку они находятся очень близко к земле, поэтому плоды с большей вероятностью столкнутся с землей или будут загрязнены дождевыми брызгами. А также нужно вырезать любые стебли, идущие под углом внутрь кроны куста. После у вас остается более узкий куст, состоящий из выпрямленных веток. Проредить центр. Убрать от одного до трех больших прутьев из центра куста, чтобы снизить скученность, улучшить открытость и постепенно отказаться от старых веток. Обрезать зрелые ветки нужно максимально близко к почве. Прореживание и омоложение. Постепенно старея, стволы голубики многократно ветвятся, в результате чего в последующие годы образуются многочисленные боковые веточки все меньшего и меньшего диаметра. Если их не обрезать, это приведет к чрезмерному количеству непродуктивных побегов толщиной из спички, на каждом из которых будет несколько гроздей крохотных ягод низкого качества. Чтобы не допустить этого, произведите обрезку обильно разветвленных веток, а также выборочно срежьте скопления боковых тоненьких веточек.

Обрезка и формирование кустов голубики: видео

Эта ягодка настолько вкусна, что твой труд и уход за ним окупятся однозначно.

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