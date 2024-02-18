Обрізка лохини: що потрібно знати, щоб отримати хороший урожай

Лохина надзвичайно корисна ягода, яка має у своєму складі багато важливих мікроелементів, що позитивно впливає на здоров’я. А обрізка лохини є важливою складовою процесу її вирощування.

Обрізання виконують для нормальної сили росту та продуктивності кущів, для збереження великого розміру та соковитості ягід, а також для правильного формування кущів, щоб полегшити збір врожаю. Читай, основні правила обрізки кущів лохини — у нашому матеріалі.

Корисні та лікувальні властивості

Ягоди лохини мають протизапальну, жарознижувальну, сечогінну та загальнозміцнювальну дію. Також застосовують як вітамінний засіб. Нормалізують обмін речовин, позбавляють організм від гельмінтів, лікують подагру, артрит. Пектинові речовини зв’язують токсини, радіоактивні й важкі елементи та виводять їх з організму. Ягоди та листя сприяють зниженню рівня цукру в крові. Відвар сухих плодів застосовують як засіб що в’яже при гастритах. Відвар листя — при хворобі нирок і сечового міхура, анемії та проблем з серцем.

Коли проводити обрізку

Обрізку лохини слід проводити щороку. Як показує досвід, щорічна помірна обрізка дозволяє сформувати кущі з найменшою кількістю пагонів, але з найбільшою врожайністю. Рання весна — найкращий час для обрізки лохини, до початку активної фази вегетації, поки не почався рух соків. При обрізанні ранньою весною, пошкоджені за час зимівлі гілки легко видно і повинні бути видалені.

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Види обрізки кущів лохини

Формувальна. Цей вид обрізки лохини зазвичай проводять навесні для додання або підтримки правильної форми крони. Завдяки цій процедурі забезпечують необхідну освітленість, знижують ризик ураження захворюваннями. Санітарна. Санітарна обрізка вирішує завдання профілактики та лікування захворювань рослини, збереження його здоров’я. У лохини видаляють зламані, сухі, заражені пагони. Зрізані гілки, обов’язково спалюють для запобігання поширенню інфекції. Омолоджувальна. Мета омолоджувальної обрізки — стимулювати ріст і плодоношення старих екземплярів, віком понад 10 років.

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Основні правила обрізки кущів лохини

Перший рік після посадки

Найкраще застосовувати метод “золотої середини”, або підтримувальне обрізання новонасаджених рослин, в основному з довгими пагонами. Ця процедура полягає в основному вкорочуванні пагонів до висоти 15-20 см. Це зміцнить головну частину стовбура й обмежить надмірне нахилення гілок. Потрібно видаляти дуже слабкі, короткі пагони, тому що отримані з них плоди будуть низької якості.

Другий та третій роки

Кущі лохини другого і третього року повинні обрізатись помірно. Обрізання потрібно обмежити видаленням найслабших пагонів, які загущують кущі, і вкорочування пагонів, що досягли довжини понад 25-30 см.

Інтенсивно родити лохина починає з четвертого року і це гальмуватиме вегетативне зростання куща. Обрізання плодовитих кущів лохини полягає, головним чином, у збільшенні відкритого простору. Регулярне щорічне обрізування лохини повинно призвести до такого стану, в якому кущ мав би вільну будову і більше пагонів молодших 4-х років.

Омолодження плантації

Повне омолодження плантації слід розпочати через 15-20 років після посадки. Для цього потрібно обрізати всі пагони у кущі над землею на 10-15 см. Після цієї операції, у наступні роки, знову формуємо кущі, як після закладання плантації.

Правила і принципи обрізки лохини

Визначити крону. Обрізка починається з низу, а не з верхівки. Уявіть собі коло діаметром від 30 до 50 см навколо крони куща і зріжте всі стебла будь-якого віку, які виросли з землі за межами кола. Це звужує підставу куща, що є позитивним рішенням для збору урожаю. Видаліть низько розташовані гілочки й стебла , оскільки вони знаходяться дуже близько до землі тому плоди з більшою ймовірністю стикнуться з землею або будуть забруднені дощовими бризками. А також потрібно вирізати будь-які стебла, що йдуть під кутом всередину крони куща. Після у вас залишається вужчий кущ, що складається з випростаних гілок. Прорідити центр . Прибрати від одного до трьох великих прутів з центру куща, щоб зменшити скупченість, поліпшити відкритість і поступово відмовитися від старих гілок. Обрізати зрілі гілки потрібно максимально близько до ґрунту. Проріджування й омолодження . Поступово старіючи, стовбури лохини багаторазово розгалужуються, в результаті чого в наступні роки утворюються численні бічні гілочки все меншого і меншого діаметру. Якщо їх не обрізати, це призведе до надмірної кількості непродуктивних пагонів товщиною із сірник, на кожному з яких буде кілька грон крихітних ягід низької якості. Щоб не допустити це, зробіть обрізку рясно розгалужених гілок, а також, вибірково зріжте скупчення бічних тоненьких гілочок.

Обрізка та формування кущів лохини: відео

Ця ягідка настільки смачна, що твоя праця і догляд за нею окупиться однозначно.

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