Обрізка лохини: що потрібно знати, щоб отримати хороший урожай

Лохина надзвичайно корисна ягода, яка має у своєму складі багато важливих мікроелементів, що позитивно впливає на здоров’я. А обрізка лохини є важливою складовою процесу її вирощування.
Обрізання виконують для нормальної сили росту та продуктивності кущів, для збереження великого розміру та соковитості ягід, а також для правильного формування кущів, щоб полегшити збір врожаю. Читай, основні правила обрізки кущів лохини — у нашому матеріалі.
Обрізку лохини слід проводити щороку. Як показує досвід, щорічна помірна обрізка дозволяє сформувати кущі з найменшою кількістю пагонів, але з найбільшою врожайністю. Рання весна — найкращий час для обрізки лохини, до початку активної фази вегетації, поки не почався рух соків. При обрізанні ранньою весною, пошкоджені за час зимівлі гілки легко видно і повинні бути видалені.
Найкраще застосовувати метод “золотої середини”, або підтримувальне обрізання новонасаджених рослин, в основному з довгими пагонами. Ця процедура полягає в основному вкорочуванні пагонів до висоти 15-20 см. Це зміцнить головну частину стовбура й обмежить надмірне нахилення гілок. Потрібно видаляти дуже слабкі, короткі пагони, тому що отримані з них плоди будуть низької якості.
Кущі лохини другого і третього року повинні обрізатись помірно. Обрізання потрібно обмежити видаленням найслабших пагонів, які загущують кущі, і вкорочування пагонів, що досягли довжини понад 25-30 см.
Інтенсивно родити лохина починає з четвертого року і це гальмуватиме вегетативне зростання куща. Обрізання плодовитих кущів лохини полягає, головним чином, у збільшенні відкритого простору. Регулярне щорічне обрізування лохини повинно призвести до такого стану, в якому кущ мав би вільну будову і більше пагонів молодших 4-х років.
Повне омолодження плантації слід розпочати через 15-20 років після посадки. Для цього потрібно обрізати всі пагони у кущі над землею на 10-15 см. Після цієї операції, у наступні роки, знову формуємо кущі, як після закладання плантації.
Pixabay
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