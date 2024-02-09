Овес: польза и вред этого злака и как он влияет на организм

Овес известен нам в первую очередь в виде овсянки, которая имеет много поклонников, но также и тех, кто всячески ее избегает. До сих пор не можешь выбрать сторону? Рассказываем про овес, пользу и вреда от него и как он влияет на твое тело.
Калий, магний, фосфор, кремний, железо, натрий, витамины А, Е, В — это лишь небольшая часть всех питательных микроэлементов, входящих в состав этого злака. Кроме них, есть большое количество жиров и аминокислот. Все они, безусловно, оказывают хорошее влияние на здоровье.
Департамент пищевых наук университета Пенсильвании в США провел исследование пользы овса для организма. Результаты показали, что богатый бета-глюканом овес или продукты на основе овса в рационе значительно снижают АД и уровень холестерина.
Злаковые полезны диабетикам, ведь могут снижать уровень глюкозы в крови. Результаты также доказали, что авенантрамиды, фитохимическое вещество, присутствующее в овсе, и защитные соединения злаков авенакозиды способны уменьшать развитие и рост клеток рака толстой кишки.
Овес богат антиоксидантами, в частности витамином Е, фитиновой кислотой, фенольными соединениями, флавоноидами, стеринами и авенантрамидами. Витамин Е является важным антиоксидантом, предотвращающим преждевременное старение, хронические заболевания, рак, сердечно-сосудистые заболевания и инсульты.
Овес также безопасен для пациентов с аллергией на глютен и может присутствовать в рационе людей на безглютеновой диете.
А чем может быть вредный овес? Часто он вызывает вздутие живота и чрезмерное газообразование. Использование косметических средств на основе овса иногда может провоцировать сыпь. Однако преимуществ от употребления овса гораздо больше, чем недостатков.
Если ты включишь продукты на основе этого злака в свой рацион, то будешь чувствовать голод медленнее, чем обычно, из-за высокого содержания клетчатки в овсе. Употребление продуктов, богатых клетчаткой, помогает избежать скачков уровня сахара в крови, и, таким образом, уменьшает чувство голода.
Входящий в овес бета-глюкан налаживает работу кишечника и процесс пищеварения, а его сочетание с разнообразными фруктами и ягодами делает этот процесс еще более эффективным.
Содержимое клетчатки в овсянке достаточно насыщает организм, что, в свою очередь, может помочь потреблять меньше калорий в течение дня и контролировать вес.
А вдобавок, результаты исследования департамента агрокультуры США свидетельствуют, что одна чашка вареной овсяной каши содержит 4 г клетчатки, что составляет 16% от рекомендуемой суточной нормы.
Так что если ты до сих пор в плохих отношениях с овсом, то рекомендуем скорее это исправить.
А добавить овес в свой рацион можешь в питательном и полезном завтраке от диетолога Светланы Фус. Рецепт читай в нашем материале.
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