Овес: польза и вред этого злака и как он влияет на организм

Овес известен нам в первую очередь в виде овсянки, которая имеет много поклонников, но также и тех, кто всячески ее избегает. До сих пор не можешь выбрать сторону? Рассказываем про овес, пользу и вреда от него и как он влияет на твое тело.

Овес: польза и вред для здоровья

Калий, магний, фосфор, кремний, железо, натрий, витамины А, Е, В — это лишь небольшая часть всех питательных микроэлементов, входящих в состав этого злака. Кроме них, есть большое количество жиров и аминокислот. Все они, безусловно, оказывают хорошее влияние на здоровье.

Департамент пищевых наук университета Пенсильвании в США провел исследование пользы овса для организма. Результаты показали, что богатый бета-глюканом овес или продукты на основе овса в рационе значительно снижают АД и уровень холестерина.

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Злаковые полезны диабетикам, ведь могут снижать уровень глюкозы в крови. Результаты также доказали, что авенантрамиды, фитохимическое вещество, присутствующее в овсе, и защитные соединения злаков авенакозиды способны уменьшать развитие и рост клеток рака толстой кишки.

Овес богат антиоксидантами, в частности витамином Е, фитиновой кислотой, фенольными соединениями, флавоноидами, стеринами и авенантрамидами. Витамин Е является важным антиоксидантом, предотвращающим преждевременное старение, хронические заболевания, рак, сердечно-сосудистые заболевания и инсульты.

Овес также безопасен для пациентов с аллергией на глютен и может присутствовать в рационе людей на безглютеновой диете.

А чем может быть вредный овес? Часто он вызывает вздутие живота и чрезмерное газообразование. Использование косметических средств на основе овса иногда может провоцировать сыпь. Однако преимуществ от употребления овса гораздо больше, чем недостатков.

Как овес влияет на организм

Если ты включишь продукты на основе этого злака в свой рацион, то будешь чувствовать голод медленнее, чем обычно, из-за высокого содержания клетчатки в овсе. Употребление продуктов, богатых клетчаткой, помогает избежать скачков уровня сахара в крови, и, таким образом, уменьшает чувство голода.

Входящий в овес бета-глюкан налаживает работу кишечника и процесс пищеварения, а его сочетание с разнообразными фруктами и ягодами делает этот процесс еще более эффективным.

Содержимое клетчатки в овсянке достаточно насыщает организм, что, в свою очередь, может помочь потреблять меньше калорий в течение дня и контролировать вес.

А вдобавок, результаты исследования департамента агрокультуры США свидетельствуют, что одна чашка вареной овсяной каши содержит 4 г клетчатки, что составляет 16% от рекомендуемой суточной нормы.

Так что если ты до сих пор в плохих отношениях с овсом, то рекомендуем скорее это исправить.

А добавить овес в свой рацион можешь в питательном и полезном завтраке от диетолога Светланы Фус. Рецепт читай в нашем материале.

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