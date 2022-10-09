Связь мозга с телом: как стресс на самом деле влияет на нашу кожу

Наша кожа является лакмусом для всего происходящего в организме. Именно она остро реагирует на всевозможные инфекций, воспаления или вредные привычки человека. Среди главного — без качественного ухода и здорового образа жизни кожа может начать заранее стареть.

Не стоит рассматривать кожный покров человека сугубо с эстетической стороны, убеждает дерматолог Кейра Барр. Ведь главная функция кожи — защита организма от внешних опасностей.

К тому же кожа также тесно связана и с мозгом, поэтому процессы, происходящие в нем, прямо пропорционально отслеживаются и на коже.

Именно поэтому мы часто подмечаем закономерность между стрессовыми ситуациями и сыпями, покраснениями, дерматологическими проблемами на коже.

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Стресс делает нашу кожу уязвимой к внешним опасностям — инфекциям, холоду или солнечным лучам.

Как стресс влияет на кожу

повышается риск воспаления, ухудшается заживление ран;

кожные железы продуцируют больше жира, что может усугубить проявления акне;

становятся частыми экземы или псориаз;

стресс влияет на процессы старения: гормоны стресса разрушают коллаген и эластин в составе кожи, из-за чего появляются морщинки.

Чтобы минимизировать проявления нервной жизни на своей коже, стоит научиться не воспринимать стрессовые ситуации близко к сердцу, отмечает Кейра Барр. Поэтому следует найти собственный метод борьбы со стрессом, чтобы уменьшать его влияние на себя.

Как уменьшить влияние стресса на кожу

Следует искать успокоительные практики или занятия, которые переводят тебя в состояние эмоционального покоя. Вместе с тем по возможности убирай из жизни триггеры, которые провоцируют стрессовые ситуации.

Попробуй заниматься йогой или другим видом спорта;

Развивай собственные дыхательные практики, попробуй техники заземления;

Попробуй медитацию;

Если чувствуешь, что это не помогает — посещай психотерапию.

В то же время, если тебя беспокоит акне, странные сыпи на коже, экзема или воспаляются ранки и прыщики — обязательно обращайся к врачу: дерматологу, эндокринологу, аллергологу и косметологу. Не стоит полагаться только на то, что если ты два дня не будешь стрессовать — проблемы с кожей исчезнут.

А от чего стоит отказаться прямо сейчас, чтобы твоя кожа действительно сияла, а не казалась тусклой — читай в материале.

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