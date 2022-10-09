Связь мозга с телом: как стресс на самом деле влияет на нашу кожу

Наша кожа является лакмусом для всего происходящего в организме. Именно она остро реагирует на всевозможные инфекций, воспаления или вредные привычки человека. Среди главного — без качественного ухода и здорового образа жизни кожа может начать заранее стареть.
Не стоит рассматривать кожный покров человека сугубо с эстетической стороны, убеждает дерматолог Кейра Барр. Ведь главная функция кожи — защита организма от внешних опасностей.
К тому же кожа также тесно связана и с мозгом, поэтому процессы, происходящие в нем, прямо пропорционально отслеживаются и на коже.
К тому же кожа также тесно связана и с мозгом, поэтому процессы, происходящие в нем, прямо пропорционально отслеживаются и на коже.
Именно поэтому мы часто подмечаем закономерность между стрессовыми ситуациями и сыпями, покраснениями, дерматологическими проблемами на коже.
Стресс делает нашу кожу уязвимой к внешним опасностям — инфекциям, холоду или солнечным лучам.
Pexels
Чтобы минимизировать проявления нервной жизни на своей коже, стоит научиться не воспринимать стрессовые ситуации близко к сердцу, отмечает Кейра Барр. Поэтому следует найти собственный метод борьбы со стрессом, чтобы уменьшать его влияние на себя.
Следует искать успокоительные практики или занятия, которые переводят тебя в состояние эмоционального покоя. Вместе с тем по возможности убирай из жизни триггеры, которые провоцируют стрессовые ситуации.
В то же время, если тебя беспокоит акне, странные сыпи на коже, экзема или воспаляются ранки и прыщики — обязательно обращайся к врачу: дерматологу, эндокринологу, аллергологу и косметологу. Не стоит полагаться только на то, что если ты два дня не будешь стрессовать — проблемы с кожей исчезнут.
А от чего стоит отказаться прямо сейчас, чтобы твоя кожа действительно сияла, а не казалась тусклой — читай в материале.
Подписывайся на наш Тelegram и следи за последними новостями Украины и мира – сейчас происходит столько интересного!