Здоров'я та краса

Зв’язок мозку з тілом: як стрес насправді впливає на нашу шкіру

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Жовтня 2022, 12:00
Як стрес впливає на шкіру
Фото: Pexels

Більше новин
Що робити, якщо не стане світла: як підготуватися до перебоїв з електрикою
Підготуватися до “темних” часів — що робити у разі відключення електропостачання
Ситуація на Херсонському напрямку 09.10.2022
Понад тисячу квадратних кілометрів уже звільнено! Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні
Тривалий кашель: чому кашель довго не проходить
Кашель — не хвороба, а симптом: чому ти довго бухикаєш та коли звертатись до лікаря
Трипільські орнаменти: художниця пояснила у чому особливість
Трипільські орнаменти, як мантра на збереження життя! Художниця про культурні традиції українців
Дивитись більше

Матеріали по темі

Тривалий кашель: чому кашель довго не проходить
Кашель — не хвороба, а симптом: чому ти довго бухикаєш та коли звертатись до лікаря
Зв’язок мозку з тілом: як стрес насправді впливає на нашу шкіру
Про що соромляться говорити чоловіки та як зберегти здоров’я під час війни — розмова з урологом
"Сонний" туризм набирає обертів - що це таке й кому варто спробувати
Вечірки до ранку вже не в моді — що таке “сонний” туризм та навіщо він потрібен
Ожиріння: причини, ступені ожиріння та методи його лікування
Не переоцінюй вплив генетичних факторів — причини, небезпека та лікування ожиріння

Відео
0:10:15
Ситуація на Херсонському напрямку 09.10.2022

Понад тисячу квадратних кілометрів уже звільнено! Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні
0:03:07
Трипільські орнаменти: художниця пояснила у чому особливість
Трипільські орнаменти, як мантра на збереження життя! Художниця про культурні традиції українців
чому Росія програє
Чому Росія програє? Військові експерти пояснюють, як ведуть бойові дії ЗСУ
0:01:57
ЗСУ на мінометах
Опанували міномети під час боїв: як ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі
0:02:04
Запоріжжя: вибухи сьогодні, 9 жовтня, та наслідки ракетного удару
Обстріл Запоріжжя сьогодні: 12 загиблих і майже 50 постраждалих — що відомо про ракетну атаку
0:02:33
Урожай 2022: як вплинув на аграрні культури дощовий вересень
Врожай страждає від дощового вересня — чи вплине це на продовольчу безпеку України
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:53
ЗСУ звільнили Ямпіль
Армія вбивць та алкоголіків: люди оговтуються від окупації Ямполя
0:03:12
Святогірськ
Місто сили відроджується: як зараз живе Святогірськ та про що мріють місцеві жителі
0:02:19
Олександр Швецов
Від Одеси до Карпат на протезі: незламний герой збирає гроші для ЗСУ
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Кінопрем’єри жовтня
Читати далі
Від романтики й детективів до пригод та супергероїв — найкращі кінопрем’єри жовтня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь