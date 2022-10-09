Зв’язок мозку з тілом: як стрес насправді впливає на нашу шкіру

Наша шкіра є лакмусом для всього, що відбувається в організмі. Саме вона гостро реагує на всілякі збудники інфекцій, запалення чи шкідливі звички людини. Серед головного — без якісного догляду та здорового стилю життя шкіра може почати завчасно старіти.

Не варто розглядати шкірний покрив людини суто з естетичного боку, — переконує дерматологиня Кейра Барр. Адже головна функція шкіри — захист організму від зовнішніх небезпек.

До того ж шкіра також тісно пов’язана і з мозком, тож процеси, які відбуваються у нашому ньому прямо пропорційно відстежуються і на шкірі.

Саме тому ми часто помічаємо закономірність між стресовими ситуаціями та висипами, почервоніннями, дерматологічними проблемами на шкірі.

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Стрес робить нашу шкіру вразливою до зовнішніх небезпек — інфекцій, холоду чи сонячного проміння.

Як стрес впливає на шкіру

підвищується ризик запалення, погіршується загоєння ран;

шкірні залози продукують більше жиру, що може погіршити прояви акне;

загостюються екземи або псоріаз;

стрес впливає на процеси старіння: гормони стресу руйнують колаген і еластин у складі шкіри, через що з’являються зморшки.

Аби мінімізувати прояви нервового життя на своїй шкірі, варто навчитися не сприймати стресові ситуації близько до серця, — зазначає Кейра Барр. Тож варто знайти власний метод боротьби зі стресом, аби зменшувати його вплив на себе.

Як зменшити вплив стресу на шкіру

Варто шукати заспокійливі практики або заняття, яке переводить тебе у стан емоційного спокою. Разом з тим, при можливості викидай з життя тригери, які провокують стресові ситуації.

Спробуй займатися йогою або іншим видом спорту;

Розвивай власні дихальні практики, спробуй техніки заземлення;

Спробуй медитацію;

Якщо відчуваєш, що це не допомагає — відвідуй психотерапію.

Водночас якщо тебе турбує акне, дивні висипи на шкірі, екзема чи запалюються ранки й прищики — обов’язково звертайся до лікаря: дерматолога, ендокринолога, алерголога та косметолога. Не варто покладатися лише на те, що коли ти два дні “не постресуєш” — проблеми зі шкіри зникнуть.

А від чого варто відмовитися просто зараз, аби твоя шкіра справді сяяла, а не здавалася тьмяною — читай у матеріалі.

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