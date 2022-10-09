Зв’язок мозку з тілом: як стрес насправді впливає на нашу шкіру

Наша шкіра є лакмусом для всього, що відбувається в організмі. Саме вона гостро реагує на всілякі збудники інфекцій, запалення чи шкідливі звички людини. Серед головного — без якісного догляду та здорового стилю життя шкіра може почати завчасно старіти.
Не варто розглядати шкірний покрив людини суто з естетичного боку, — переконує дерматологиня Кейра Барр. Адже головна функція шкіри — захист організму від зовнішніх небезпек.
До того ж шкіра також тісно пов’язана і з мозком, тож процеси, які відбуваються у нашому ньому прямо пропорційно відстежуються і на шкірі.
До того ж шкіра також тісно пов’язана і з мозком, тож процеси, які відбуваються у нашому ньому прямо пропорційно відстежуються і на шкірі.
Саме тому ми часто помічаємо закономірність між стресовими ситуаціями та висипами, почервоніннями, дерматологічними проблемами на шкірі.
Стрес робить нашу шкіру вразливою до зовнішніх небезпек — інфекцій, холоду чи сонячного проміння.
Pexels
Аби мінімізувати прояви нервового життя на своїй шкірі, варто навчитися не сприймати стресові ситуації близько до серця, — зазначає Кейра Барр. Тож варто знайти власний метод боротьби зі стресом, аби зменшувати його вплив на себе.
Варто шукати заспокійливі практики або заняття, яке переводить тебе у стан емоційного спокою. Разом з тим, при можливості викидай з життя тригери, які провокують стресові ситуації.
Водночас якщо тебе турбує акне, дивні висипи на шкірі, екзема чи запалюються ранки й прищики — обов’язково звертайся до лікаря: дерматолога, ендокринолога, алерголога та косметолога. Не варто покладатися лише на те, що коли ти два дні “не постресуєш” — проблеми зі шкіри зникнуть.
А від чого варто відмовитися просто зараз, аби твоя шкіра справді сяяла, а не здавалася тьмяною — читай у матеріалі.
Підписуйся на наш Тelegram та стеж за останніми новинами України та світу — зараз відбувається стільки цікавого!