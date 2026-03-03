Украинцам запретили надевать свою форму на Паралимпиаде-2026: ее дизайн назвали “политическим”

За считанные дни до старта зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо разгорелся международный скандал. Международный паралимпийский комитет (МПК) официально запретил сборной Украины соревноваться в обновленной форме, назвав ее дизайн слишком политическим.

Об этом сообщил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. Несмотря на давление и бюрократические преграды, украинская команда все же выйдет на старт, хотя для этого пришлось в критически сжатые сроки производить и доставлять новый комплект экипировки.

Почему украинских паралимпийцев заставили сменить экипировку

Дизайн запрещенной формы разработал известный украинский модельер Виктор Анисимов, также создававший экипировку для летней Паралимпиады в Париже-2024. Главным акцентом обновленного варианта была глобализированная карта Украины, четко демонстрировавшая территориальную целостность государства вместе с оккупированными Россией территориями.

По словам Валерия Сушкевича, форма кричала о том, что Украина — единая европейская страна, которая борется за свои границы. Однако в МПК заявили, что такой визуальный месседж является политическим заявлением, недопустимым для спортивных соревнований.

Напомним, что на предыдущих играх украинцам удалось отстоять форму с элементами цвета милитари (хаки), что символизировало защитников на фронте, но на этот раз позиция комитета оказалась значительно жестче.

Глава НПК Украины связывает такой запрет с опасной тенденцией – ростом лояльности международного паралимпийского чиновничества к России. В частности, речь идет о допуске российских атлетов к соревнованиям под своим флагом, что стало новой волной эскалации в спортивной дипломатии.

— То есть там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые стерегут, чтобы не дать Украине заявить о себе как стране без оккупации и что она будет бороться в такой форме против страны-агрессора, – отметил Сушкевич.

Из-за категорического отказа МПК утвердить патриотический дизайн украинской стороне пришлось срочно изготавливать другой вариант формы. Новые комплекты шили в Украине буквально в считанные дни. Готовую форму отправляли автобусом в Италию, где уже находилась команда.

Спортсмены получили разрешенную одежду перед самым открытием Игр, хотя могли бы поехать на соревнования уже полностью экипированными. Несмотря на психологическое давление, украинские параатлеты готовы к борьбе. Официальное открытие Игр состоится в пятницу, 6 марта 2026 года.

Ранее мы писали, что украинская сборная отказалась от участия в открытии Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и беларусов — читай в материале детали этого решения.

