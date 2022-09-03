Жизнь с нуля: Tayanna рассказала о презентации песни Дороги и когда вернется в Украину

Война изменила жизнь каждого украинца: кто-то вынужден был искать защиты в других городах или странах, кто-то пошел воевать на фронт, а кто-то совмещал свои занятия с волонтерством, работал на экономику страны и помощь армии.

Певица Tayanna — одна из тех, чья жизнь началась “с нуля” после 24 февраля. Она рассказала, чем занимается во время войны и что вдохновило на написание песни Дороги.

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Tayanna объясняет — Дороги стали квинтэссенцией того, что украинцы чувствуют после шести месяцев большой войны.

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— Когда уже исчезли страхи и опасения, когда чувствуешь тяжесть жизни в чужой стране — об этом моя песня. Она передает то, что испытывают люди, начинающие “с нуля”.

Песня создана для тех, кому тяжело найти путь к самим себе.

Недавно певица переехала в Польшу. Признается: у нее даже не было сил следить за происходящим в России. Но даже во время войны в ее голове порой “рождаются” веселые песни.

Уже в этом месяце она планирует вернуться в Украину: скоро в Киеве и Львове состоятся благотворительные концерты в поддержку украинского народа и армии.

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