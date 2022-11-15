PIN-UP Ukraine уплатила 170 млн грн налогов в 2022 году

В условиях военного положения компания PIN-UP Ukraine, являющаяся одним из представителей легального игрового бизнеса Украины, направила в государственный бюджет 169,7 млн грн налогов в 2022 году.
Компания PIN-UP Ukraine продолжает поддерживать экономику Украины, уплачивать налоги и обязательные платежи, несмотря на возможность отсрочки из-за полномасштабной войны России против Украины. Общая сумма поступлений от компании с начала 2022 года составила 169,7 млн грн. В налоговые отчисления вошли, в том числе, налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.
— PIN-UP Ukraine — один из ключевых налогоплательщиков среди операторов легального игрового бизнеса Украины. Благодаря стабильной работе компании во время войны, мы продолжаем свою деятельность и своевременно уплачиваем все необходимые платежи в бюджет Украины.
Для нас важно придерживаться выполнения налоговых обязательств, поскольку честная уплата налогов является основой наполнения государственного бюджета.
Для нас важно придерживаться выполнения налоговых обязательств, поскольку честная уплата налогов является основой наполнения государственного бюджета.
PIN-UP Ukraine и в дальнейшем будет делать все от нее зависящее для поддержки экономики Украины, — прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.
PIN-UP Ukraine — украинская компания, которая в 2021 году получила лицензию на деятельность онлайн-казино. Компания способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.
Украинцы понимают, что поддержка военных — залог нашей победы. Потому мы собираем большие суммы на вооружение. Раньше мы рассказывали, почему украинцы активно донатят.
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