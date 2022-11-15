PIN-UP Ukraine уплатила 170 млн грн налогов в 2022 году

В условиях военного положения компания PIN-UP Ukraine, являющаяся одним из представителей легального игрового бизнеса Украины, направила в государственный бюджет 169,7 млн ​​грн налогов в 2022 году.

Компания PIN-UP Ukraine продолжает поддерживать экономику Украины, уплачивать налоги и обязательные платежи, несмотря на возможность отсрочки из-за полномасштабной войны России против Украины. Общая сумма поступлений от компании с начала 2022 года составила 169,7 млн грн. В налоговые отчисления вошли, в том числе, налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.

— PIN-UP Ukraine — один из ключевых налогоплательщиков среди операторов легального игрового бизнеса Украины. Благодаря стабильной работе компании во время войны, мы продолжаем свою деятельность и своевременно уплачиваем все необходимые платежи в бюджет Украины.

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Для нас важно придерживаться выполнения налоговых обязательств, поскольку честная уплата налогов является основой наполнения государственного бюджета.

PIN-UP Ukraine и в дальнейшем будет делать все от нее зависящее для поддержки экономики Украины, — прокомментировал COO PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

PIN-UP Ukraine — украинская компания, которая в 2021 году получила лицензию на деятельность онлайн-казино. Компания способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.

Украинцы понимают, что поддержка военных — залог нашей победы. Потому мы собираем большие суммы на вооружение. Раньше мы рассказывали, почему украинцы активно донатят.

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