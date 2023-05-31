Отдых или удобрения? Как повысить плодородие почвы — подборка проверенных способов

Иногда случается так, что урожаи не такие, как обычно. На это часто влияет плодородие почвы. С годами она может обедняться, поэтому в нашем материале ты узнаешь, как увеличить плодородие почвы — простые способы для щедрого урожая.
Повысить плодородие почвы нужно по многим причинам — увеличение количества и качества урожая, сохранение экосистемы почв, для улучшения структуры и предупреждения эрозий.
Опытные огородники повышают плодородие раз в несколько лет и сажают культуры на разных участках, чтобы не провоцировать высасывание полезных веществ каждый год. Именно поэтому, например, кукурузу не сажают дважды в одно и то же место.
Даже украинские плодородные земли иногда нуждаются в нашей помощи. Читай подробнее о способах, которыми можно увеличить плодородие почвы:
Фото: Unsplash
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