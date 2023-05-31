Отдых или удобрения? Как повысить плодородие почвы — подборка проверенных способов

Иногда случается так, что урожаи не такие, как обычно. На это часто влияет плодородие почвы. С годами она может обедняться, поэтому в нашем материале ты узнаешь, как увеличить плодородие почвы — простые способы для щедрого урожая.

Плодородие почвы: способы, как увеличить плодородие

Повысить плодородие почвы нужно по многим причинам — увеличение количества и качества урожая, сохранение экосистемы почв, для улучшения структуры и предупреждения эрозий.

Опытные огородники повышают плодородие раз в несколько лет и сажают культуры на разных участках, чтобы не провоцировать высасывание полезных веществ каждый год. Именно поэтому, например, кукурузу не сажают дважды в одно и то же место.

Даже украинские плодородные земли иногда нуждаются в нашей помощи. Читай подробнее о способах, которыми можно увеличить плодородие почвы:

Органические удобрения. Это самый простой способ повышения плодовитости. К ним относятся пепел, навоз, компост, увядшие листья и земля из грибниц. Их нужно равномерно распределить на участке и перекопать огород.

Это самый простой способ повышения плодовитости. К ним относятся пепел, навоз, компост, увядшие листья и земля из грибниц. Их нужно равномерно распределить на участке и перекопать огород. Минеральные удобрения. Их также используют для повышения плодовитости почвы. Для этого подходят калийно-фосфорные удобрения. Однако лучше сначала сделать анализ почвы, чтобы определить, каких именно минералов не хватает.

Их также используют для повышения плодовитости почвы. Для этого подходят калийно-фосфорные удобрения. Однако лучше сначала сделать анализ почвы, чтобы определить, каких именно минералов не хватает. Севооборот. Является эффективным способом обновления земли. Им пользуются как опытные аграрии, так и в бытовом масштабе огородов. Каждый год нужно сажать культуры на разных местах. Лучше всего, когда культура возвращается на свое первое место через пять лет. Например, четыре года подряд огурцы нужно сажать в разных частях огорода, а на пятый год посадить на место первой высадки.

Посев растений. Посеять на участки можно два вида растений — лечебные или сидераты. Из лечебных лучше отдать предпочтение бархатцам, крапиве, чесноку и календуле. Они насыщают почву питательными веществами и лечат ее. А сидераты — это растения, в которых содержится много крахмала, белков и азота. К таковым относятся овес, рожь, подсолнух, горчица. Их скашивают до начала цветения и оставляют в земле зимовать.

Черви. Для этого подойдут дождевые или калифорнийские. Их можно приобрести в магазинах для рыбалки или сада и огорода. Перекопай землю и рассыпь в ней червей, закопай их. Они будут способствовать плодовитости земли.

Для этого подойдут дождевые или калифорнийские. Их можно приобрести в магазинах для рыбалки или сада и огорода. Перекопай землю и рассыпь в ней червей, закопай их. Они будут способствовать плодовитости земли. Термическая обработка земли. Если хочешь повысить плодородие почвы на конкретном участке — отличным способом будет кипяток. Нужно полить им землю. Этот способ эффективен, но его сложно применить на больших участках.

Отдых. Земля должна отдыхать, поэтому дай ей один год на насыщение и восстановление. Это улучшит будущие урожаи. В то же время, это не означает, что землю не нужно удобрять. Вноси органические удобрения.

Земля должна отдыхать, поэтому дай ей один год на насыщение и восстановление. Это улучшит будущие урожаи. В то же время, это не означает, что землю не нужно удобрять. Вноси органические удобрения. Мульчирование. Промульчируй землю на огороде. Для этого можно использовать сено, свежую траву, листья, опилки. Для подкисления земли можно использовать мульчирование сосновыми иглами. Оно подходит для тех участков, где будет расти голубика, клюква, лук и чеснок, рододендрон.

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