Відпочинок чи добрива? Як підвищити родючість ґрунту — добірка перевірених способів

Іноді трапляється так, що врожаї не такі, як зазвичай. На це часто впливає родючість ґрунту. З роками вона може збіднюватися, тому в нашому матеріалі ти дізнаєшся, як збільшити родючість ґрунту — прості способи для щедрого врожаю.

Родючість ґрунту: способи, як збільшити родючість

Підвищувати родючість ґрунту потрібно з багатьох причин — збільшення кількості та якості врожаю, збереження екосистеми ґрунтів, для покращення структури та попередження ерозій.

Досвідчені городники підвищують родючість раз на кілька років та садять культури на різних ділянках, щоб не провокувати висмоктування корисних речовин щороку. Саме тому, наприклад, кукурудзу не садять двічі на одне й те саме місце.

Навіть українські плодючі землі іноді потребують нашої допомоги. Читай детальніше про способи, якими можна збільшити родючість ґрунту:

Органічні добрива. Це найпростіший спосіб підвищення плодючості. До них відносяться попіл, гній, компост, зів’яле листя та земля з грибниць. Їх потрібно рівномірно розподілити на ділянці та перекопати город.

Це найпростіший спосіб підвищення плодючості. До них відносяться попіл, гній, компост, зів’яле листя та земля з грибниць. Їх потрібно рівномірно розподілити на ділянці та перекопати город. Мінеральні добрива. Їх також використовують для підвищення плодючості ґрунту. Для цього підходять калійно-фосфорні добрива. Однак краще спершу зробити аналіз ґрунту, щоб визначити, яких саме мінералів не вистачає.

Їх також використовують для підвищення плодючості ґрунту. Для цього підходять калійно-фосфорні добрива. Однак краще спершу зробити аналіз ґрунту, щоб визначити, яких саме мінералів не вистачає. Сівозміна. Є ефективним способом відновлення землі. Ним користуються як досвідчені аграрії, так і в побутовому масштабі городів. Щороку потрібно садити культури на різних місцях. Найкраще, коли культура повертається на своє перше місце за п’ять років. Наприклад, огірки потрібно садити в різних частинах городу, а на п’ятий рік — посадити на місце першої висадки.

Посів рослин. Посіяти на ділянки можна два види рослин — лікувальні чи сидерати. З лікувальних найкраще віддати перевагу чорнобривцям, кропиві, часнику та календулі. Вони насичують ґрунт поживними речовинами та лікують його. А сидерати — це рослини, в яких міститься багато крохмалю, білків та азоту. До таких відносяться овес, жито, сонях, гірчиця. Їх скошують до початку цвітіння та залишають у землі зимувати.

Черв’яки. Для цього підійдуть дощові або каліфорнійські. Їх можна придбати в магазинах для риболовлі чи саду та городу. Перекопай землю та розсип у ній черв’яків, закопай їх. Вони сприятимуть плодючості землі.

Для цього підійдуть дощові або каліфорнійські. Їх можна придбати в магазинах для риболовлі чи саду та городу. Перекопай землю та розсип у ній черв’яків, закопай їх. Вони сприятимуть плодючості землі. Термічна обробка землі. Якщо хочеш підвищити родючість ґрунту на конкретній ділянці — чудовим способом буде окріп. Потрібно полити ним землю. Цей спосіб ефективний, але його складно застосувати на великих ділянках.

Відпочинок. Земля має відпочивати, тому дай їй один рік на насичення та відновлення. Це покращить майбутні врожаї. Водночас це не означає, що землю не потрібно підживлювати. Внось органічні добрива.

Земля має відпочивати, тому дай їй один рік на насичення та відновлення. Це покращить майбутні врожаї. Водночас це не означає, що землю не потрібно підживлювати. Внось органічні добрива. Мульчування. Промульчуй землю на городі. Для цього можна використати сіно, свіжу траву, листя, тирсу. Для підкислення землі можна використати мульчування сосновими голками. Воно підходить для тих ділянок, де буде рости лохина, журавлина, цибуля та часник, рододендрон.

Раніше ми розповідали, як боротися зі слимаками на городі.

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