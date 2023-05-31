Відпочинок чи добрива? Як підвищити родючість ґрунту — добірка перевірених способів

Іноді трапляється так, що врожаї не такі, як зазвичай. На це часто впливає родючість ґрунту. З роками вона може збіднюватися, тому в нашому матеріалі ти дізнаєшся, як збільшити родючість ґрунту — прості способи для щедрого врожаю.
Підвищувати родючість ґрунту потрібно з багатьох причин — збільшення кількості та якості врожаю, збереження екосистеми ґрунтів, для покращення структури та попередження ерозій.
Досвідчені городники підвищують родючість раз на кілька років та садять культури на різних ділянках, щоб не провокувати висмоктування корисних речовин щороку. Саме тому, наприклад, кукурудзу не садять двічі на одне й те саме місце.
Навіть українські плодючі землі іноді потребують нашої допомоги. Читай детальніше про способи, якими можна збільшити родючість ґрунту:
Фото: Unsplash
Раніше ми розповідали, як боротися зі слимаками на городі.
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