Это жестоко и негуманно! Зоозащитники объяснили, почему нельзя держать собак на цепи

На чужих фото и видео они так милы, что уже думаешь и себе найти четырехлапого друга. Однако зоозащитники предупреждают, что это всегда большая ответственность и животное требует особого внимания и воспитания. Поэтому важно знать, почему нельзя держать собак на цепи, чтобы не навредить своему любимцу.

Почему нельзя держать собак на цепи

Держать собак на привязи — жестоко! — предупреждает гуманистическое движение по спасению животных и окружающей среды UAnimals.

Зоозащитники говорят, что существует определенное заблуждение, будто животное нужно сажать на привязь. Некоторые могут считать, что это обеспечит его надежным охранником. Однако это неправильно, поскольку, по меньшей мере, зимой собака на улице и так сталкивается с большим количеством испытаний, в частности обморожения, обезвоживания из-за замерзшей воды в миске и сильных ветров.

Кроме того, животное может не иметь места, где может укрыться от мороза, поскольку есть случаи, что люди не позаботились об утеплении будки. Поэтому животное может громко лаять и таким образом пытаться известить о своей потребности. Однако часто человек может не понять, в чем дело и проигнорировать проблему.

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Но вредит привязь не только в холодный период года, ведь короткая цепь также может повредить кожу, или даже искалечить позвоночник или шею. Еще одно из последствий содержания животного на привязи — поведенческие расстройства: собака может начать проявлять агрессию даже к владельцам.

Одной из проблем привязи может стать и невозможность животного дотянуться до миски с едой или водой. Такие условия могут уже подпадать под признаки преступления и жестокого обращения с животными, за что владельцу будет грозить штраф от 3400 до 5100 гривен. В этом случае животное должны изъять у хозяина.

Не менее опасной цепь может стать в условиях войны, поскольку привязанное животное не сможет ни убежать в случае опасности, ни найти себе пищу или воду, если хозяева покинут его. В конце концов, опасностей может быть еще больше, равно как и последствий.

Поэтому зоозащитники призывают не только людей с животными не держать их на поводке, но и на законодательном уровне запретить это делать. К такому решению уже пришли соседние Венгрия и Словакия, а также некоторые штаты США.

Собаки — наши друзья! А друзей не держат на цепи.

Хочешь, чтобы твой ребенок не боялся животных и безопасно игрался с ними? Тогда читай, что и как рассказать малышу о собаках.

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