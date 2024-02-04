Це жорстоко та негуманно! Зоозахисники пояснили, чому не можна тримати собак на ланцюгу

На чужих фото та відео вони такі милі, що вже думаєш і собі знайти чотирилапого друга. Однак зоозахисники попереджають, що це завжди велика відповідальність і тваринка потребує особливої уваги й виховання. Тому важливо знати, чому не можна тримати собак на ланцюгу, щоб не нашкодити своєму улюбленцю.

Чому не можна тримати собак на ланцюгу

Тримати собак на прив’язі — жорстоко! — попереджає гуманістичний рух порятунку тварин і довкілля UAnimals.

Зоозахисники говорять, що існує певне хибне упередження, нібито тварину потрібно садити на прив’язі. Дехто може вважати, що це забезпечить його чи її надійним охоронцем. Проте це неправильно, оскільки щонайменше взимку собака на вулиці й так стикається з великою кількістю випробувань, зокрема обмороження, зневоднення через замерзлу воду у мисці та сильні вітри.

Крім того, тварина може не мати місця, де може сховатися від морозу, оскільки трапляються випадки, що люди не подбали про утеплення будки. Через це тварина може гучно гавкати й таким чином намагатись сповістити про свою потребу. Однак часто людина може не зрозуміти, у чому річ та проігнорувати проблему.

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Та шкодить прив’язь не лише в холодний період року, адже короткий ланцюг також може пошкодити шкіру, або ж навіть скалічити хребет чи шию. Ще один із наслідків утримання тварини на прив’язі — це поведінкові розлади: собака може почати проявляти агресію навіть до власників.

Однією із проблем прив’язі може стати й неможливість тварини дотягнутись до миски з їжею чи водою. Такі умови можуть вже підпадати під ознаки злочину та жорстокого поводження з тваринами, за що власнику загрожуватиме штраф від 3 400 до 5 100 гривень. У цьому випадку тварину вилучать у господаря.

Не менш небезпечним ланцюг може стати в умовах війни, оскільки прив’язана тварина не зможе ані втекти в разі небезпеки, ані знайти собі їжу чи воду, якщо господарі покинуть її. Зрештою небезпек може бути ще більше, так само як і наслідків.

Тому зоозахисники закликають не лише людей, які мають тварин, не тримати їх на повідку, але й на законодавчому рівні заборонити це робити. До такого рішення вже прийшли сусідні Угорщина та Словаччина, а також деякі штати США.

Собаки — наші друзі! А друзів не тримають на ланцюгу.

Хочеш, щоб твоя дитина не боялась тварин і безпечно гралася з ними? Тоді читай, що і як розповісти малюку про собак.

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