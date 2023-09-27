Отдаешь деньги оккупанту? Почему украинцы до сих пор смотрят контент россиян в Youtube и как это изменить — разбираем подробно

С началом полномасштабного вторжения для многих украинцев, потреблявших российский контент на Youtube, возник вопрос совести: продолжать смотреть его или искать заменители. Кто-то решил категорически отказаться от всего, что продуцирует РФ, а кто-то продолжил потреблять информационный продукт врага, пусть даже в невинном юмористическом или учебном формате, который “вне политики” и “никак не монетизируется”.

Из-за разницы взглядов между украинцами возникают ссоры и недоразумения. Если это звучит знакомо, то результат дискуссии тоже известен. Она часто заканчивается ничем: человек продолжает слушать российский контент, потому что не услышал понятных аргументов, почему этого не следует делать.

Поэтому о том, как происходит монетизация Youtube во время войны рассказал наш эксперт — директор по монетизации контента Starlight Media Роман Балинский. А о том, как толерантно транслировать свою точку зрения и следует ли ее высказывать вообще, рассказала психотерапевт Надежда Мартынюк.

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Почему людям трудно отказаться от контента врага

— В школе мы учили русский язык и литературу, вокруг постоянно были люди, которые общались на русском. Мы все понимаем и знаем этот язык, можем свободно писать и читать на нем. Во многих регионах Украины именно им пользовались регулярно — говорит Надежда Мартынюк.

А когда мы берем за привычку изо дня в день общаться на русском, когда мы растем на нем, то очень трудно сразу переключиться. На это нужно время.

Конечно, в школах больше никогда не будут изучать этот язык, как и выпускать на нем учебники — это все осознают. Впрочем, сейчас можно наблюдать, как людям трудно отказаться от русского контента. Так происходит из-за обычной привычки.

— В нашей голове есть миллиарды нейронов, привыкших реагировать определенным путем. Именно из-за них мы не можем в один момент просто взять и переключиться, — объясняет психотерапевт.

В сценарии, где от нас требуют изменить что-то здесь и сейчас, включается сопротивление, сквозь которое не пройдут даже самые логичные аргументы. Так что лучший способ прийти к переменам — сделать это постепенно.

Сначала нужно научиться здороваться на украинском, отвечать на нем, а потом активно обращаться к другим. Конечно, параллельно нужно слышать язык по разным каналам.

Близкий человек потребляет русский контент: следует ли объяснять, что здесь не так?

Смотреть, как близкий человек потребляет русский контент, бывает тяжело и больно. Ведь один факт, что вражеские ракеты каждый день угрожают жизни, заставляет отвернуться от всего враждебного. Трудно понять, что этот факт не служит достаточным аргументом для всех.

Психотерапевт Надежда Мартынюк заверила: объяснять, что не так в потреблении российского контента надо, но это следует делать максимально безболезненно, чтобы не было отторжения.

Доказывать, бороться, запрещать — это путь не в ту сторону. Лучше всего использовать технику “Я сообщения”. Но важно чувствовать, где готовы услышать твое мнение, а где его воспримут как давление.

Техника состоит в том, что ты рассказываешь о собственных чувствах, вызываемых таким контентом, и какое твое отношение к нему.

Я разочарован(-а), что мы продолжаем потреблять контент агрессора, потому что…

Мне бы хотелось, чтобы внимание было на собственном продукте и информации из своих каналов, например…

В этом случае следует предлагать альтернативный украинский, европейский или американский контент, который сможет заменить вражеский продукт.

В некоторых случаях важно давать человеку возможность посмотреть на свои действия под другим ракурсом. Ведь не все видят, как все связано.

Например, объяснять, как потребление враждебного контента выглядит тебе со стороны: как тебе жить с мыслью, что ты смотришь Youtube-контент врага, который завтра может забрать твой дом, имущество или жизнь.

Иногда эффективно рассказать, какие последствия несет пересмотр российского контента в масштабах. А именно, что каждый просмотр преобразуется в налог РФ. Налоги сейчас тратятся на ракеты, которыми враг терроризирует мирные города Украины.

Все начинается с понимания: как на самом деле работает монетизация Youtube во время войны

Едва ли не главным аргументом украинцев, продолживших пересмотр контента РФ, стала новость о прекращении Youtube монетизации в стране агрессора, еще в начале полномасштабного вторжения.

Действительно, в марте 2022 года Google заявил, что закрывает возможность покупать рекламные объявления на территории России, а также другие функции, связанные с монетизацией YouTube каналов.

Впрочем, здесь есть один нюанс — монетизация все-таки есть и наш Youtube эксперт Роман Балинский подробно рассказал, как она происходит.

Какие возможности для заработка на монетизации YouTube:

Показы рекламы в видео

Спонсорство

Суперфункции

Интеграции в видео

Продажа сувенирной продукции

Как работают показы рекламы

Экосистема YouTube состоит из трех игроков: авторов, рекламодателей и зрителей. Авторы создают контент, зрители заходят на платформу в поисках развлекательного, новостного или Shorts контента. Для рекламодателей YouTube является инструментом охвата целевой аудитории.

Google автоматически подбирает рекламу под каждого пользователя в отдельности, учитывая множество факторов. В каждой стране свои рекламодатели, поэтому разные зрители видят разную рекламу на одном и том же видео.

Спонсорство

Благодаря этой функции, пользователи могут получать дополнительный контент от автора канала за регулярную оплату. Дополнительный контент зависит от пакетов спонсорства, предоставляемых автором.

— Например, персональные наклейки, эмодзи, преждевременный доступ к новым видео, специальные посты в сообществе. За это у пользователя ежемесячно взимается оплата. Конечно, платформа получает часть этого дохода, — рассказывает Роман Балинский.

Суперфункции

Речь идет о “Суперблагодарности”, “Суперчатах” и “Супернаклейках”. Это позволяет разово отблагодарить автора за контент или выделить свое сообщение во время проведения прямой трансляции.

Преимущество этих функций состоит в том, что пользователь не связывает свой кошелек с каналом автора, а только точечно поддерживает конкретные видео.

Интеграции в видео

Еще одним путём использования платформы YouTube для монетизации в России стали интеграции. Авторы договариваются с внутренним рынком и интегрируют упоминания о брендах, товарах в своих видео. Деньги они получают непосредственно от рекламодателей, а не через платформу.

Продажа сувенирной продукции

Не очень общеизвестная возможность, потому что партнеры таких продаж — европейские компании, где стоимость печати намного выше цены локальных компаний.

— Однако имея большую аудиторию в странах Запада, можно рассчитывать и на подобные источники дохода, — объясняет эксперт.

Как россияне выводят средства из YouTube во время войны

Авторы контента в YouTube выводят средства с помощью AdSense. Этот сервис привязывается к каналу и раз в месяц отправляет туда деньги за рекламу. Далее можно вывести доход на банковскую карту или выбрать другой доступный способ.

Создание новых аккаунтов в AdSense в России Google запретил, но если у блогера уже есть подтвержденный аккаунт, то к нему можно добавить новые каналы.

Кроме того, начали появляться услуги по монетизации каналов, у которых нет собственного AdSense. Чтобы получить их, нужно оплатить всего 5-20% от дохода.

Такие AdSense аккаунты сейчас активно открываются и функционируют в Казахстане, Армении, Беларуси, Таиланде и Индии.

Еще одной возможностью монетизировать контент являются медиа сети. Эти компании подключают к себе каналы и предоставляют определенные услуги за процент от дохода. Часто у них есть счета в Европе.

Благодаря такой схеме YouTube платит не напрямую автору, а через медиа сети. Где доход приходит автору способом, указанным в договоре. Например, через Payoneer или в криптовалюте.

Главный вопрос: зарабатывают ли сейчас российские авторы YouTube-контента?

После запрета покупать рекламные объявления в России, любой пользователь, находящийся в стране агрессора, не может увидеть рекламу, но возможность просматривать видео осталась.

Действительно, сегодня авторы не получают деньги от Google за просмотры россиян. Для этой аудитории авторы активно используют прямые интеграции брендов.

Впрочем, многие начали действовать обходными путями, например, продуцировать контент на других языках. Такие видео просматривают пользователи из Беларуси, Казахстана, Украины и т.д, и за эти просмотры россияне получают деньги.

Дело в том, что на этой территории реклама не запрещена, так что зритель ее видит. Напомним, что в каждой стране пользователи YouTube видят разную рекламу на одном и том же видео.

Таким образом, потребление российского контента украинцами приводит к монетизации, а соответственно, к налогам, которые государство агрессор использует для войны.

— Впрочем, как мы выяснили, даже новые авторы на территории РФ могут получать доходы от YouTube с помощью медиа сети. Правда, за это они платят процент, — говорит эксперт.

Во время войны важна информационная гигиена, грамотное потребление контента, его распространение, а также, общая ответственность за свой выбор — это должен осознавать каждый.

А если ты из тех смельчаков, которые мечтают развивать украинский YouTube, тебе могут пригодиться наши советы для начинающих блогеров.

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