Віддаєш гроші окупанту? Чому українці досі дивляться контент росіян у Youtube та як це змінити — розбираємо детально

З початком повномасштабного вторгнення для багатьох українців, які споживали російський контент на Youtube, постало питання совісті: продовжувати дивитися його чи шукати замінники. Хтось вирішив категорично відмовитися від всього, що продукує РФ, а хтось продовжив споживати інформаційні продукти ворога, хай навіть у безневинному гумористичному чи навчальному форматі, який “поза політикою” і “ніяк не монетизується”.

Через різницю поглядів між українцями виникають сварки й непорозуміння. Якщо це звучить знайомо, то результат дискусії теж відомий. Вона часто закінчується нічим: людина продовжує слухати російський контент, бо не почула зрозумілих аргументів, чому цього робити не варто.

Тож про те, як насправді відбувається монетизація Youtube під час війни розповів наш експерт — директор з монетизації контенту Starlight Media Роман Балінський. А про те, як толерантно транслювати свою точку зору та чи слід її висловлювати взагалі, розповіла психотерапевтка Надія Мартинюк.

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Чому людям важко відмовитися від контенту ворога і чому вони не сприймають логічні аргументи

— У школі ми вивчали російську мову та літературу, навколо постійно були люди, які спілкувалися російською. Ми всі розуміємо і знаємо цю мову, можемо вільно нею писати та читати. В багатьох регіонах України саме нею користувалися регулярно — каже Надія Мартинюк.

А коли ми беремо за звичку день у день спілкуватися російською, коли ми зростаємо на ній, то дуже важко відразу перемкнутися. На це потрібен час.

Звісно, в школах більше ніколи не вивчатимуть цю мову, не випускатимуть нею підручники — це усвідомлюють всі. Але зараз можна спостерігати, як людям важко відмовитися від російського. Так відбувається через звичайну звичку.

— У нашій голові є мільярди нейронів, які звикли реагувати певним шляхом. Саме через них ми не можемо в один момент просто взяти й перемкнутися, — пояснює психотерапевтка.

За сценарію, де від нас вимагають змінити щось тут і зараз, вмикається спротив, крізь який не пройдуть навіть найлогічніші аргументи. Тож найкращий спосіб прийти до змін — зробити це поступово.

Спочатку треба навчитися вітатися українською, відповідати нею, а потім активно звертатися солов’їною. Звісно, паралельно треба чути мову з різних каналів.

Близька людина споживає російський контент: чи слід пояснювати, що тут не так?

Дивитися, як близька людина споживає російський контент, буває важко та боляче. Адже один факт, що ворожі ракети щодня загрожують життю, змушує відмовитися від усього ворожого. Важко зрозуміти, чому цей факт не слугує достатнім аргументом для всіх.

Психотерапевтка Надія Мартинюк запевнила: пояснювати, що не так зі споживання російського контенту треба, але робити це потрібно максимально безболісно.

Доводити, боротися, забороняти — це шлях не в той бік. Найкраще використовувати техніку “Я повідомлення”. Але важливо відчувати, де готові почути твою думку, а де її сприймуть, як тиск.

Техніка полягає в тому, що ти розповідаєш про власні почуття, які викликає такий контент, і яке твоє ставлення до нього.

Я розчарований(-а), що ми й далі споживаємо контент агресора, бо…

Мені хотілося б, щоб увага акцентувалася на власному продукті та інформації зі своїх каналів, наприклад…

У такому випадку слід пропонувати альтернативний український, європейський чи американський контент, який зможе замінити ворожий продукт.

В деяких ситуаціях важливо давати людині можливість подивитися на свої дії з іншого ракурсу. Адже не усі бачать, як усе пов’язано.

Наприклад, пояснювати, який вигляд з боку має споживання ворожого контенту для тебе: як тобі живеться з думкою, що ти дивишся Youtube-контент ворога, який завтра може забрати твій дім, майно чи життя.

Інколи дієво розповісти, які наслідки несе перегляд російського контенту в масштабах. А саме про те, що кожен перегляд конвертується в податок РФ. Податки ж зараз витрачаються на ракети, якими ворог тероризує мирні міста України.

Усе починається з розуміння: як насправді працює монетизація Youtube під час війни

Чи не головним аргументом українців, які продовжили перегляд контенту РФ, стала новина про припинення Youtube монетизації в країні агресора ще на початку повномасштабного вторгнення.

І справді, у березні 2022 року, Google заявив, що закриває можливість купувати рекламні оголошення на території Росії, а також інші функції, пов’язані з монетизацією YouTube каналів.

Втім, тут є один нюанс — монетизація таки є, і наш Youtube експерт Роман Балінський детально розповів, як саме вона відбувається.

Які можливості для заробітку на монетизації YouTube є:

Покази реклами в відео Спонсорство Суперфункції Інтеграції у відео Продаж сувенірної продукції

Як працюють покази реклами

Еко-система YouTube складається з трьох гравців: автори, рекламодавці та глядачі. Автори створюють контент, глядачі заходять на платформу в пошуках розважального, новинного чи Shorts контенту.

Для рекламодавців YouTube є інструментом охоплення цільової аудиторії. Google автоматично підбирає рекламу під кожного користувача окремо, зважаючи на безліч факторів.

У кожній країні — свої рекламодавці, тому різні глядачі бачать різну рекламу на одному і тому ж відео.

Спонсорство

Завдяки цій функції користувачі можуть отримувати додатковий контент від автора каналу за регулярну оплату. Додатковий контент залежить від пакетів спонсорства, які надає автор.

— Наприклад, кастомні наліпки, емоджі, передчасний доступ до нових відео, спеціальні пости у спільноті тощо. За це у користувача щомісячно стягується оплата. Звісно, платформа отримує частину цього доходу, — розповідає Роман Балінський.

Суперфункції

Йдеться про “Супердякую”, “Суперчат” і “Супернаклейки”. Це дає змогу разово віддячити автору за контент або виділити своє повідомлення під час проведення прямої трансляції.

Перевага цих функцій в тому, що користувач не зв’язує свій гаманець з каналом автора, а тільки точково підтримує конкретні відео.

Інтеграції у відео

Ще одним шляхом використання платформи YouTube для монетизації в Росії стали інтеграції. Автори домовляються з внутрішнім ринком й інтегрують згадки про бренди, товари у своїх відео. Гроші за це отримують безпосередньо від рекламодавців, а не від платформи.

Продаж сувенірної продукції

Не дуже загальновідома можливість, бо зазвичай партнери таких продажів — європейські компанії, де вартість друку набагато вища за ціну локальних компаній.

— Однак, маючи велику аудиторію з країн Заходу, можна розраховувати й на подібні джерела доходу, — пояснює експерт.

Як росіяни виводять кошти з YouTube під час війни

Автори контенту в YouTube виводять кошти за допомогою AdSense. Цей сервіс прив’язується до каналу і раз на місяць туди відправляються гроші за рекламу. Далі можна вивести дохід на банківську карту чи обрати інший доступний спосіб.

Створення нових акаунтів в AdSense в Росії Google заборонив, але якщо у блогера вже є чинний підтверджений акаунт, то до нього можна додати нові канали.

Крім того, почали з’являтись послуги з монетизації каналів, у яких немає власного AdSense. Щоб отримати їх, треба сплатити лише 5-20% від доходу.

Такі AdSense акаунти наразі активно відкриваються та функціонують у Казахстані, Вірменії, Білорусі, Таїланді та Індії.

Ще однією змогою монетизувати контент є медіамережі. Ці компанії підключають канали до себе і надають певні послуги за відсоток від доходу. Часто вони мають рахунки в Європі.

Завдяки такій схемі YouTube платить не напряму автору, а через медіамережі. Після цього мережа має перерахувати дохід автору способом, який вказано у договорі. Наприклад, через Payoneer або в криптовалюті.

Головне питання: чи заробляють зараз російські автори YouTube-контенту?

Після заборони купувати рекламні оголошення в Росії, будь-який користувач, який перебуває у країні-агресорці, не може побачити рекламу, але можливість переглядати відео залишилась.

Тож сьогодні автори справді не отримують гроші від Google за перегляди росіян. Для цієї авдиторії блогери активно використовують прямі інтеграції брендів.

Втім, багато хто почав діяти обхідними шляхами, наприклад, продукувати контент іншими мовами. Такі відео переглядають користувачі з Білорусі, Казахстану, України тощо, і за ці перегляди росіяни отримують гроші.

Річ у тім, що на цій території реклама не заборонена, тож глядач її бачить. Нагадаємо, що в кожній країні користувачі YouTube бачать різну рекламу на одному і тому ж відео.

У такий спосіб споживання російського контенту українцями призводить до монетизації, а відповідно, до податків, які держава агресор використовує для війни.

— Втім, як ми з’ясували, навіть нові автори на території РФ можуть отримувати доходи від YouTube за допомогою медіамережі. Щоправда, за це вони платять своїм відсотком, — каже експерт.

Під час війни важлива інформаційна гігієна, грамотне споживання контенту та його розповсюдження, а також, загальна відповідальність за свій вибір — це має усвідомлювати кожен.

А якщо ти з тих сміливців, які мріють розвивати український YouTube, тобі можуть знадобитися наші поради для блогерів-початківців.

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