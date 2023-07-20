Еда и рецепты

Может напугать среди ночи: почему взрываются банки с консервацией и как этого избежать

Вероника Кононенко, редактор сайта 20 июля 2023, 14:30
Чому вибухають банки з консервацією
Фото: Pixabay

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