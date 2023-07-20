Может напугать среди ночи: почему взрываются банки с консервацией и как этого избежать

Лето рождает много вкусных фруктов и овощей. Чтобы сохранить вкус и витамины до холодной зимы, их привыкли консервировать.

Однако одна маленькая ошибка в технологии, и вкусная закуска или десерт могут так и не дожить до зимы. А сам взрыв консервации может не на шутку испугать. Почему же взрывается консервация и как это предотвратить, рассказываем в материале.

Почему взрывается консервация: распространенные причины и превентивные меры

Консервация — чувствительный механизм. Чтобы ничего не взорвалось, нужно безупречно соблюсти технологию приготовления. Ведь именно технические ошибки могут привести к потере продукта.

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Бактерии на банках и продуктах

Совершенно не случайно банки и крышки для консервации решили стерилизовать. Этот этап убивает бактерии, которые могут размножаться и привести к громкому взрыву.

Обычно, чтобы избавиться от всех бактерий, необходимо продержать банки с закрутками в духовке или паровой бане в течение 30 минут при +60°C. Подробнее о всех проверенных способах стерилизации мы писали здесь.

Известно, что бактерии окружают нас повсюду. Поэтому после стерилизации банок нельзя забывать о качественной очистке продуктов для консервации.

Так, овощи, фрукты и листья следует хорошо промыть и замочить на несколько часов. Дополнительно зелень следует облить кипятком. Некоторые фрукты и овощи погрузить в кипящую воду, чтобы избавиться от всех воздушных пузырьков.

Нарушение технологии

Еще одной причиной порчи или взрыва консервации может быть нарушение технологии приготовления рассола или маринада.

Если не положить достаточно основных консервантов: соли, сахара и уксуса, содержимое может стать мутным, а сами продукты со временем испортятся.

Когда овощи долго лежат в помутневшем рассоле, их ни в коем случае нельзя употреблять. Ведь от них есть риск развития ботулизма.

Воздух

Но влияет на взрыв не только наличие бактерий. Можно вымыть все безукоризненно, но не заметить маленькую трещинку в банке. Сквозь нее будет попадать воздух, приводящий к размножению аэробных бактерий.

Также воздух может попасть из-за плохо закрученной крышки. Но есть один лайфхак, спасший не одну консервацию: надо заливать банку приготовленным раствором до краев.

Проверить присутствие воздуха можно, перевернув банку горлом вниз. Если есть пузыри, следует плотнее закрутить крышку.

Неправильное хранение

Если предварительные этапы прошли безупречно, все еще есть риск взрыва консервации из-за неправильного хранения.

По всем канонам ее нужно поставить в темном и прохладном месте. Оптимальная температура хранения не превышает +10°C. Иначе в продукции начнут выделяться газы, что может стать причиной взрыва.

А как правильно готовить и хранить разную консервацию мы подробно рассказали в нашем материале.

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