Може налякати серед ночі: чому вибухають банки з консервацією та як цього уникнути

Літо родить чимало смачних фруктів та овочів. Щоб зберегти смакоту та вітаміни до холодної зими, їх звикли консервувати.

Проте одна маленька помилка у технології, і смачна закуска або десерт можуть так і не дожити до зими. А сам вибух консервації може не на жарт налякати. Чому ж вибухає консервація та як цьому запобігти, розповідаємо у матеріалі.

Чому вибухає консервація: поширені причини та превентивні заходи

Консервація — чутливий механізм. Щоб нічого не вибухнуло, треба бездоганно дотриматися технології приготування. Адже саме технічні помилки можуть призвести до втрати продукту.

Зараз також дивляться

Бактерії на банках та продуктах

Зовсім невипадково банки та кришки для консервації вирішили стерилізувати. Цей етап вбиває бактерії, які потенційно можуть розмножуватися та призвести до гучного вибуху.

Зазвичай, щоб позбутися всіх бактерій, необхідно протримати банки з закрутками в духовці чи на паровій лазні протягом 30 хвилин при+60°C. Детальніше про усі перевірені способи стерилізації ми писали тут.

Відомо, що бактерії оточують нас всюди. Тому після стерилізації банок не можна забувати про якісне очищення продуктів для консервації.

Так, овочі, фрукти та листя слід гарно промити та замочити на кілька годин. Додатково зелень слід облити кип’ятком. Деякі фрукти та овочі занурити у киплячу воду, щоб позбутися усіх повітряних бульбашок.

Порушення технології

Ще однією причиною псування чи вибуху консервації може бути порушення технології приготування розсолу або маринаду.

Якщо не покласти вдосталь основних консервантів: солі, цукру та оцту, вміст може стати мутним, а самі продукти з часом зіпсуються.

Коли овочі довго лежать у помутнілому розсолі, їх в жодному разі не можна вживати. Адже від них є ризик розвитку ботулізму.

Повітря

Та впливає на вибух не лише присутність бактерій. Можна вимити усе бездоганно, але не помітити маленьку тріщинку в банці. Крізь неї потраплятиме повітря, яке призводить до розмноження аеробних бактерій.

Також повітря може потрапити через погано закручену кришку. Та є один лайфхак, який врятував не одну консервацію: треба заливати банку приготованим розчином до самих країв.

Перевірити присутність повітря можна, перевернувши банку горлом донизу. Якщо є бульбашки, слід щільніше закрутити кришку.

Неправильне зберігання

Якщо попередні етапи пройшли бездоганно, все ще є ризик вибуху консервації через неправильне зберігання.

За усіма канонами, її потрібно поставити в темному й прохолодному місці. Оптимальна температура зберігання не перевищує +10°C. Інакше в продукції почнуть виділятися гази, що може стати причиною вибуху.

А як правильно готувати та зберігати різну консервацію, ми детально розповіли у нашому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.