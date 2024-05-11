Под каким номером будет выступать Украина в финале Евровидения-2024 по результатам жеребьевки

Уже 11 мая дуэт певиц Alyona Alyona и Jerry Heil сразится за звание лучших в финале песенного конкурса Евровидения-2024.

Рассказываем, под каким номером выступает Украина в финале Евровидения-2024, чтобы болеть за дуэт.

Под каким номером выступает Украина на Евровидении-2024

Согласно результатам жеребьевки, представительницы от Украины Alyona Alyona и Jerry Heil будут выступать под номером 2.

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Порядковый номер выступления также необходим для последующего голосования за участника.

Ведь для участия в голосовании с помощью SMS нужно обязательно отправить сообщение на номер 7576 и указать номер страны-участницы. Кстати, мы тоже рассказывали, сколько стоит проголосовать на Евровидении-2024.

Остальные страны финала будут выступать в таком порядке.

Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable. Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria. Германия: Isaak — Always on the Run. Люксембург: TALI — Fighter. Нидерланды: Joost Klein — Europapa. (Дисквалифицировано) Израиль: Eden Golan — Hurricane. Литва: Silvester Belt — Luktelk. Испания: Nebulossa — Zorra. Эстония: 5miinust и Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue. Латвия: Dons — Hollow. Греция: Marina Satti — ZARI. Великобритания: Olly Alexander — Dizzy. Норвегия: Gåte — Ulveham. Италия: Angelina Mango — La noia. Сербия: Teya Dora — Ramonda. Финляндия: Windows95man — No Rules! Португалия: iolanda — Grito. Армения: LADANIVA — Jako. Кипр: Silia Kapsis — Liar. Швейцария: Nemo — The Code. Словения: Raiven — Veronika. Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim. Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter. Франция: Slimane — Mon Amour. Австрия: Kaleen — We Will Rave.

Однако важно отметить, что участие в соревновании больше не будет принимать конкурсант, представлявший Нидерланды.

Подробнее о песне Teresa & Maria, которая представит Украину, мы рассказывали в материале.

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