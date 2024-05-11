Шоу-биз

Под каким номером будет выступать Украина в финале Евровидения-2024 по результатам жеребьевки

Ирина Танасийчук, редактор сайта 11 мая 2024, 21:45
Под каким номером выступает Украина на Евровидении-2024
Фото: Instagram

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