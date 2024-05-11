Под каким номером будет выступать Украина в финале Евровидения-2024 по результатам жеребьевки

Уже 11 мая дуэт певиц Alyona Alyona и Jerry Heil сразится за звание лучших в финале песенного конкурса Евровидения-2024.
Рассказываем, под каким номером выступает Украина в финале Евровидения-2024, чтобы болеть за дуэт.
Согласно результатам жеребьевки, представительницы от Украины Alyona Alyona и Jerry Heil будут выступать под номером 2.
Порядковый номер выступления также необходим для последующего голосования за участника.
Ведь для участия в голосовании с помощью SMS нужно обязательно отправить сообщение на номер 7576 и указать номер страны-участницы. Кстати, мы тоже рассказывали, сколько стоит проголосовать на Евровидении-2024.
Остальные страны финала будут выступать в таком порядке.
Однако важно отметить, что участие в соревновании больше не будет принимать конкурсант, представлявший Нидерланды.
Подробнее о песне Teresa & Maria, которая представит Украину, мы рассказывали в материале.
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