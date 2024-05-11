Під яким номером виступатиме Україна у фіналі Євробачення-2024 за результатами жеребкування

Вже 11 травня дует співачок Alyona Alyona та Jerry Heil змагатиметься за звання найкращих у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2024.
Тож розповідаємо, під яким номером виступає Україна в фіналі Євробачення-2024, щоб вболівати за дует.
Згідно з результатами жеребкування, представниці від України Alyona Alyona та Jerry Heil виступатимуть під номером 2.
Порядковий номер виступу також необхідний для подальшого голосування за учасника. Адже для участі в голосуванні за допомогою SMS потрібно обов’язково відправити повідомлення на номер 7576 і вказати номер країни-учасниці. До речі, ми також розповідали, скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2024.
Інші країни фіналу виступатимуть у такому порядку.
Проте важливо зазначити, що участі в змаганні більше не братиме конкурсант, який представляв Нідерланди.
Докладніше про пісню Teresa & Maria, що представить Україну ми розповідали в матеріалі.
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