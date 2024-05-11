Під яким номером виступатиме Україна у фіналі Євробачення-2024 за результатами жеребкування

Вже 11 травня дует співачок Alyona Alyona та Jerry Heil змагатиметься за звання найкращих у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2024.

Тож розповідаємо, під яким номером виступає Україна в фіналі Євробачення-2024, щоб вболівати за дует.

Під яким номером виступає Україна у фіналі Євробачення-2024

Згідно з результатами жеребкування, представниці від України Alyona Alyona та Jerry Heil виступатимуть під номером 2.

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Порядковий номер виступу також необхідний для подальшого голосування за учасника. Адже для участі в голосуванні за допомогою SMS потрібно обов’язково відправити повідомлення на номер 7576 і вказати номер країни-учасниці. До речі, ми також розповідали, скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2024.

Інші країни фіналу виступатимуть у такому порядку.

Швеція: Marcus & Martinus — Unforgettable. Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria. Німеччина: Isaak — Always on the Run. Люксембург: TALI — Fighter. Нідерланди: Joost Klein — Europapa. (Дискваліфіковано) Ізраїль: Eden Golan — Hurricane. Литва: Silvester Belt — Luktelk. Іспанія: Nebulossa — Zorra. Естонія: 5miinust та Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue. Латвія: Dons — Hollow. Греція: Marina Satti — ZARI. Велика Британія: Olly Alexander — Dizzy. Норвегія: Gåte — Ulveham. Італія: Angelina Mango — La noia. Сербія: Teya Dora — Ramonda. Фінляндія: Windows95man — No Rules! Португалія: iolanda — Grito Вірменія: LADANIVA — Jako. Кіпр: Silia Kapsis — Liar. Швейцарія: Nemo — The Code. Словенія: Raiven — Veronika. Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim. Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter. Франція: Slimane — Mon Amour. Австрія: Kaleen — We Will Rave.

Проте важливо зазначити, що участі в змаганні більше не братиме конкурсант, який представляв Нідерланди.

Докладніше про пісню Teresa & Maria, що представить Україну ми розповідали в матеріалі.

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