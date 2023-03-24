Переходи на украинский легко: стартует 12-й курс Единые для изучения языка

Украинцы массово переходят на родной язык, однако иногда это дается не так просто из-за иноязычного окружения или страха ошибок.

Предубеждений и факторов, мешающих полноценно перейти на общение украинским в быту, есть немало. Но вместе с курсом украинского языка Единые все это можно преодолеть и уже через месяц щебетать на родном, будто никогда не было иначе.

За 11 потоков курса команда помогла узнать лучше родной язык уже 67 тысячам участников, и это далеко не предел. Организаторы надеются помочь миллиону людей перейти на украинский до конца 2024 года.

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На портале КГГА рассказали, что уже 3 апреля стартует 12-й бесплатный запуск языкового курса Единые, так что у тебя будет возможность пополнить ряды украиноязычных.

Какой будет программа, чем и кому полезен курс, кто стал амбассадором потока, читай дальше.

Курс Единые: продолжительность и программа

Курс, направленный на людей, желающих разговаривать на украинском, стандартно продлится в течение 28 дней.

Присоединиться может каждый, из любого уголка мира. А участие абсолютно бесплатное. Все, что нужно сделать — зарегистрироваться на сайте курса.

За месяц обучения участники будут ежедневно получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер, а также принять участие в вебинарах и разговорных клубах в своем городе.

Программа курса затронет следующие темы:

Как преодолеть языковой барьер.

Какая мотивация говорить на украинском.

Самые распространенные ошибки, которые допускаются в переходе на украинский язык.

Украинская музыка, фильмы и игры.

Шутки и книги на украинском.

Значение украинского языка в культуре.

История Украины и культура.

Украинский YouTube.

Амбассадором 12 потока курса Единые стал украинский актер театра, кино и дубляжа, а сейчас военный ВСУ Дмитрий Линартович.

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