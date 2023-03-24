Переходь на українську легко: стартує 12-й курс Єдині для вивчення мови

Українці масово переходять на рідну мову, однак інколи це дається не так просто через іншомовне оточення чи страх помилок.

Упереджень і факторів, які заважають повноцінно перейти на спілкування українською в побуті, є чимало. Та разом з курсом української мови Єдині усе це можна подолати й уже за місяць щебетати рідною, ніби ніколи не було інакше.

За 11 потоків команда курсу допомогла пізнати краще рідну мову вже 67 тисячам учасників і це далеко не межа. Організатори сподіваються допомогти мільйону людей перейти на українську до кінця 2024 року.

Зараз також дивляться

На порталі КМДА розповіли, що вже 3 квітня стартує 12-й безоплатний запуск мовного курсу Єдині, тож ти матимеш змогу поповнити ряди україномовних.

Якою буде програма, чим і кому корисний курс, хто став амбасадором потоку і які цікавинки підготувати для тебе розробники, читай далі.

Курс Єдині: тривалість та програма

Курс, спрямований на людей, які хочуть розмовляти українською, стандартно триватиме протягом 28 днів. Тож приєднатися може кожен, з будь-якого куточка світу.

Участь абсолютно безплатна, усе, що треба зробити — зареєструватися на сайті курсу.

За місяць навчання учасники щодня отримуватимуть завдання та навчальні матеріали, які допоможуть подолати мовний бар’єр, а також взяти участь у вебінарах та розмовних клубах у своєму місті.

Програма курсу зачепить такі теми:

Як подолати мовний бар’єр.

Яка мотивація розмовляти українською.

Найпоширеніші помилки, яких припускаються у переході на українську мову.

Українська музика, фільми та ігри.

Жарти та книжки українською.

Значення української мови в культурі.

Історія України та культура.

Український YouTube.

Амбасадором 12 потоку курсу Єдині став український актор театру, кіно та дубляжу, а нині військовий ЗСУ Дмитро Лінартович.

Українська освіта зазнає трансформацій та поступово відходить від радянської моделі. Українці сподіваються, що з новим міністром освіти ця галузь підкорить нові вершини. Про цілі та плани Оксена Лісового для МОН читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.