7 чудес Украины: невероятные места, которые следует посетить каждому

Украина богата уникальными историческими и природными памятниками, которые стали символами ее культурного наследия. Читай в материале о 7 чудесах Украины и о том, как они были определены.

7 чудес Украины: перечень выдающихся мест

Акция 7 чудес Украины, инициированная в 2007 году общественной организацией «7 чудес Украины» под руководством Николая Томенко, определила семь самых выдающихся объектов, представляющих тысячелетнюю историю страны.

Эти места — от древнерусских храмов до крепостей и островов — объединяет не только статус победителей акции, но и их роль в сохранении национальной идентичности, популяризации туризма и вклад в список ЮНЕСКО. По состоянию на 2025 год, эти памятники продолжают привлекать миллионы посетителей, подчеркивая единство украинской культуры, несмотря на вызовы времени.

София Киевская, или Святая София

Один из старейших храмов Восточной Европы, построенный в XI веке при князе Ярославе Мудром. Этот собор с уникальными фресками и мозаиками является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и символизирует истоки Киевской Руси.

Киево-Печерская Лавра

Монастырский комплекс с пещерами, где похоронены святые, и музеями, привлекающими паломников со всего мира. Лавра также входит в список ЮНЕСКО, подчеркивая духовное наследие.

Дендрологический парк Софиевка в Умани

Шедевр ландшафтного дизайна XVIII века, созданный Станиславом Потоцким для жены Софии. Этот романтический парк с озерами, гротами и скульптурами сочетает природу и искусство, став жемчужиной Черкасской области.

Хотинская крепость

Построена в XIII веке при князе Данииле Галицком как оборонительный форпост против татарских набегов. Она прославилась Хотинской битвой 1621 года, где казаки Петра Сагайдачного вместе с польскими войсками разгромили османскую армию, став символом борьбы за независимость.

Херсонес Таврический в Крыму

Античный город, основанный греками в V веке до н.э., с руинами амфитеатра и базилик. Он свидетельствует о колонизации Черного моря и также является объектом ЮНЕСКО.

Заповедник Каменец в Каменце-Подольском

Средневековая крепость на скалистом острове, защищавшая границы Речи Посполитой. Ее башни и стены — пример оборонной архитектуры. Хотинская крепость на Днестре, известная с XIII века, прославилась сражениями, в частности под Хотином в 1621 году, и является символом борьбы за независимость.

Остров Хортица в Запорожье

Колыбель украинского казачества, с музеем и реконструкциями сечей. Этот национальный заповедник на Днепре объединяет природу и историю, напоминая о свободолюбии народа.

Что объединяет эти места? Все они — свидетели ключевых этапов украинской истории: от древнерусской эпохи до казацкой эры, от античности до модерна. Многие из них охраняются ЮНЕСКО, способствуют развитию туризма и образования. Акция 7 чудес не только популяризировала их, но и подчеркнула единство Украины через общее наследие.

