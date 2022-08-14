Бесплатный билет на самолет в Канаду? Узнай о специальной программе для украинцев

Украинцам сейчас помогает весь мир, не осталась в стороне и Канада. Так, фонд Ukraine2Canada ввел бесплатные билеты на авиарейсы для украинцев, которые бегут от войны.
Каждые две недели в порядке очереди организация будет выдавать украинцам по 300 билетов на авиаперелет в Канаду безвозмездно. Следующая регистрация на рейсы состоится 15 августа с 17:00 по ссылке. Еще один этап выдачи билетов запланирован на 29 августа.
В общей сложности по этой программе в Канаду планируют отправить не менее 10 тысяч беженцев из Украины.
Для этого необходимо соблюсти нехитрые требования:
Ты можешь оформить вылет из любого города Европы и прибыть в разные города в Канаде. Для этого необходимо при регистрации указать желаемый город вылета и прибытия.
Программа подберет наиболее приближенный к твоим координатам рейс авиалиний, – говорят организаторы.
Программа подберет наиболее приближенный к твоим координатам рейс авиалиний, – говорят организаторы.
Впрочем, есть маленький нюанс: необязательно члены семьи получат бронирование на один и тот же рейс. Если вы хотите лететь вместе – укажи эту просьбу в заявке.
В случае, если планируешь вылететь в Канаду с ребенком, обязательно наличие письменного согласия второго родителя с контактными данными и фото документа, удостоверяющего личность.
Еще одно требование от Канады — все приезжающие в страну украинцы перед посадкой на рейс должны подать личную информацию в электронном виде через приложение ArriveCAN.
И не забывай о требованиях касательно вакцинации. Все не вакцинированные лица, планирующие прибыть в Канаду самолетом, должны пройти тест на COVID-19 перед посадкой на международные рейсы (ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета).
Напомним, что с 1 сентября заработают новые правила для беженцев в Германии. Читай, какие изменения ждут украинцев там.
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