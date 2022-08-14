Безкоштовно літаком до Канади? Дізнайся про спеціальну програму для українців

Українцям радо допомагає весь світ, не залишилася осторонь і Канада. Так, фонд Ukraine2Canada запровадив безкоштовні квитки на авіарейси для українців, що тікають від війни.

Кожні два тижні у порядку черги організація видаватиме українцям по 300 квитків на авіапереліт до Канади безоплатно. Наступна реєстрація на рейси відбудеться 15 серпня з 17:00 за посиланням. І ще один етап видачі квитків — 29 серпня.

Загалом за цією програмою до Канади планують відправити щонайменше 10 тисяч біженців з України.

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Вимоги для отримання безкоштовного квитка на літак до Канади

готовність вилетіти до Канади протягом наступних 60 днів;

відсутність заявок на отримання безкоштовних квитків від інших організацій;

наявність дійсної візи за програмою CUAET.

Звідки можна вилетіти до Канади

Ви можете оформити виліт з будь-якого міста Європи та прибути до різних міст у Канаді. Для цього потрібно під час реєстрації на програму вказати бажане місто вильоту та прибуття.

Програма підбере найбільш наближений до ваших координат рейс авіаліній, – кажуть організатори.

Утім, є маленький нюанс: не обов’язково члени родини отримають бронювання на один і той саме рейс. Якщо ви хочете летіти разом – вкажіть це прохання у заявці.

У разі, якщо плануєте вилетіти до Канади з дитиною, тоді обов’язковою є письмова згода іншого з батьків з контактними даними та фото документа, що посвідчує особу.

Ще одна вимога від Канади — всі українці, які в’їжджають до країни, перед посадкою на рейс мають подати особисту інформацію в електронному вигляді через додаток ArriveCAN.

І не забуваймо про вимоги щодо вакцинації. Всі невакциновані особи, які планують прибути до Канади літаком, мають пройти тест на COVID-19 перед посадкою на міжнародні рейси (ПЛР-тестування не пізніше, ніж за 72 год. до вильоту).

Нагадаємо також, що з 1 вересня запрацюють нові правила для біженців у Німеччині. Читай, які зміни чекають на українців там.

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