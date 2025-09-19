Брать или нет: что можно взять с собой в ручную кладь

Ручная кладь — это ручной багаж, который разрешается брать с собой в салон самолета и пользоваться им во время полета. Следует отметить, что не каждую вещь можно взять с собой — читай в материале, что можно брать в ручную кладь.

Какие вещи можно взять в ручную кладь

Эти вещи можно брать с собой в ручную кладь, если они не нарушают общие ограничения по размеру:

Жидкости, гели и аэрозоли: Разрешены в контейнерах объемом до 100 мл, упакованных в прозрачный пакет объемом 1 литр. Сюда входят косметика, зубная паста, кремы, лекарства и детское питание. Пустые бутылки для воды допускается проносить через контроль. Алкогольные напитки до 70% крепости разрешены в небольших количествах, а более 70% — запрещены.

Электроника и батареи: Портативные устройства (смартфоны, ноутбуки, фотоаппараты), электронные сигареты и запасные батареи разрешается брать с собой в салон. Батареи должны быть защищены от короткого замыкания — то есть вынуты из устройств. Но заметим, что офицеры могут потребовать включить устройство для проверки.

Еда и напитки: Твердая еда (фрукты, бутерброды) разрешена. Жидкая еда (соусы, йогурты) подпадает под правила для жидкостей. Детское питание и лекарства в жидкой форме могут превышать 100 мл, но все же с дополнительной проверкой, что это действительно еда для детей или препараты.

Другие повседневные вещи: Одежда, книги, игрушки (не острые), медицинские устройства, рога животных или искусственные кости (если помещаются) также можно брать в ручную кладь.

Вещи, которые запрещено брать в ручную кладь

Некоторые вещи из этого списка, возможно, являются очевидными, но бывали разные случаи и много интересных находок уже было изъято:

Оружие и другие стреляющие устройства: очевидно, что эти предметы можно использовать с негативными намерениями. Единственным исключением является оружие, используемое в спорте, но оно должно быть только в багаже с другими вещами;

Тупые предметы: бейсбольная бита, дубинка, оборудование для боевых искусств могут быть использованы как потенциальное оружие в салоне;

Острые предметы: ножи с лезвием более 6 см, острые ножницы, лезвие которых более 6 см от точки крепления, топоры, бритвы, мечи — также могут быть использованы в качестве потенциального оружия;

Легковоспламеняющиеся вещества и взрывчатые вещества: боеприпасы, детонаторы, гранаты, фейерверки, динамит, порох, пластиковые взрывчатые вещества, бензин, зажигалки без защиты полностью запрещены, даже в багаже;

Шоковые устройства: тасеры, электрошокеры, устройства для оглушения животных, химические спреи (перечный, слезоточивый).

В целом у каждой авиакомпании также есть отдельные правила относительно веса ручной клади и ее допустимого размера, но вышеперечисленные правила действительны в каждой из них.

