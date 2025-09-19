Брати чи ні: що можна взяти з собою у ручну поклажу

Ручна поклажа — це ручний багаж, який дозволяється взяти з собою у салон літака та користуватися ним протягом польоту. Слід зазначити, що не кожну річ можливо взяти із собою — читай у матеріалі, що можна брати у ручну поклажу.

Які речі можна взяти у ручну поклажу

Ці речі можна брати з собою у ручну поклажу, якщо вони не порушують загальних обмежень на розмір:

Рідини, гелі та аерозолі: Дозволені в контейнерах об’ємом до 100 мл, упакованих у прозорий пакет об’ємом 1 літр. Це включає косметику, зубну пасту, креми, ліки та дитяче харчування. Порожні пляшки для води допускається проносити через контроль. Алкогольні напої до 70% міцності дозволені в невеликих кількостях, та понад 70% — заборонені.

Електроніка та батареї: Портативні пристрої (смартфони, ноутбуки, фотоапарати), електронні сигарети та запасні батареї дозволяється брати з собою в салон. Батареї мають бути захищені від короткого замикання — тобто вийняті з пристроїв. Але зауважимо, що офіцери можуть вимагати увімкнути пристрій для перевірки.

Їжа та напої: Тверда їжа (фрукти, бутерброди) дозволена. Рідка їжа (соуси, йогурти) підпадає під правила рідин. Дитяче харчування та ліки в рідкій формі можуть перевищувати 100 мл, та все ж з додатковою перевіркою, що це дійсно їжа для дітей або препарати.

Інші повсякденні речі: Одяг, книги, іграшки (не гострі), медичні пристрої, роги тварин чи штучні кістки (якщо поміщаються) можна теж брати у ручну поклажу.

Речі, які заборонено брати у ручну поклажу

Деякі речі з цього переліку можливо є дещо очевидними, та бували різні випадки і багато цікавих знахідок було вже вилучено:

Зброя та інші пристрої, що стріляють: очевидно, що ці предмети можливо використати з негативними намірами. Єдиним винятком є зброя, що використовується у спорті, але вона має бути лише у багажі з іншими речами;

Тупі предмети: бейсбольна бита, кийок, дубинка, обладнання для бойових мистецтв можуть бути використані як потенційна зброя у салоні;

Гострі предмети: ножі з лезом, яке більше 6 см, гострі ножиці, лезо яких більше 6 см від точки кріплення, сокири, бритви, мечі — можуть бути теж використані як потенційна зброя;

Легкозаймисті речовини та вибухівки: боєприпаси, детонатори, гранати, феєрверки, динаміт, порох, пластикові вибухівки, бензин, запальнички без захисту повністю заборонені, навіть у багажі;

Шокові пристрої: тасери, електрошокери, пристрої для оглушення тварин, хімічні спреї (перцевий, сльозогінний).

Загалом у кожній авіа-компанії також є окремі правила щодо ваги ручної поклажі та її допустимого розміру, але вище перелічені правила дійсні у кожній з них.

