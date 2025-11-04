Что посмотреть в Тростянке: перечень мест, которые следует посетить

Тростянец, уютный городок Сумской области, привлекает туристов своей богатой историей, уникальными архитектурными достопримечательностями и живописными природными ландшафтами.

Основанный в середине XVII века город славится как культурный центр региона. Тростянец — идеальное место для экскурсий, где совмещаются исторические объекты, музеи и парки, что делает его популярным направлением для внутреннего туризма.

Редакция Окна-новости советует осторожно относиться к любым поездкам в прифронтовые регионы Украины. Материал ознакомительный.

Тростянец: чем славится городок в Сумской области

Одной из главных жемчужин Тростянца является дендропарк Нескучное — памятник садово-паркового искусства XVIII века, занимающий более 256 гектаров. Этот парк, расположенный на окраине города, предлагает посетителям прогулки среди более 400 видов деревьев и кустов, включая редкие хвойные и лиственные породы.

Здесь можно увидеть живописные пруды, гроты и аллеи, а также насладиться тишиной природы. Парк особенно красив осенью, когда листья приобретают яркие цвета, и являются частью Гетманского национального природного парка.

Не менее впечатляющим является Круглый двор — уникальное крепость-сооружение 1749 года, напоминающее римский Колизей. Построена как манеж для лошадей и театральная арена, она состоит из высокой стены с четырьмя башнями и внутренним двором.

Сегодня это популярное место для фестивалей и экскурсий, где можно ощутить атмосферу прошлых веков. Круглый двор считается визитной карточкой Тростянца и является памятником архитектуры национального значения.

В центре внимания туристов — дворец Голицына (или усадьба Кенига), элегантное здание XVIII–XIX веков. Внутри дворца расположены сразу несколько музеев: краеведческий музей с более чем 1500 экспонатами, рассказывающими об истории региона, художественная галерея с полотнами украинских и зарубежных художников, а также музей шоколада, посвященный истории сладостей от фабрики Mondelēz. Музей шоколада привлекает семьи с детьми, предлагая интерактивные экспозиции и дегустации.

Среди религиозных памятников выделяются церкви: Благовещенская церковь с мраморными скульптурами французского мастера Круази и Вознесенская церковь, придающая городу исторический шарм. Также стоит посетить Грот Нимф – романтическую пещеру в парке, Аллею влюбленных и Музей леса, где можно узнать об экологии региона.

