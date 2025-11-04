Що подивитись у Тростянці: перелік місць, які точно слід відвідати

Тростянець, затишне містечко на Сумщині, приваблює туристів своєю багатою історією, унікальними архітектурними пам’ятками та мальовничими природними ландшафтами.

Засноване в середині XVII століття, місто славиться як культурний центр регіону. Тростянець — ідеальне місце для екскурсій, де поєднуються історичні об’єкти, музеї та парки, що робить його популярним напрямком для внутрішнього туризму.

Редакція Вікна-новини радить обережно ставитися до будь-яких поїздок в прифронтові регіони України. Матеріал є ознайомлювальним.

Тростянець: чим славиться містечко на Сумщині

Однією з головних перлин Тростянця є дендропарк Нескучне — пам’ятка садово-паркового мистецтва XVIII століття, що займає понад 256 гектарів. Цей парк, розташований на околиці міста, пропонує відвідувачам прогулянки серед понад 400 видів дерев і кущів, включаючи рідкісні хвойні та листяні породи.

Тут можна побачити мальовничі ставки, гроти та алеї, а також насолодитися тишею природи. Парк особливо красивий восени, коли листя набуває яскравих кольорів, і є частиною Гетьманського національного природного парку.

Не менш вражаючим є Круглий двір — унікальна фортецеподібна споруда 1749 року, яка нагадує римський Колізей. Збудована як манеж для коней і театральна арена, вона складається з високого муру з чотирма вежами та внутрішнім двором.

Сьогодні це популярне місце для фестивалів і екскурсій, де можна відчути атмосферу минулих століть. Круглий двір вважається візитівкою Тростянця і є пам’яткою архітектури національного значення.

У центрі уваги туристів — палац Голіцина (або садиба Кеніга), елегантна будівля XVIII–XIX століть. Всередині палацу розташовані одразу кілька музеїв: краєзнавчий музей з понад 1500 експонатами, що розповідають про історію регіону, художня галерея з полотнами українських і зарубіжних митців, а також музей шоколаду, присвячений історії солодощів від фабрики Mondelēz. Музей шоколаду приваблює сім’ї з дітьми, пропонуючи інтерактивні експозиції та дегустації.

Серед релігійних пам’яток виділяються церкви: Благовіщенська церква з мармуровими скульптурами французького майстра Круазі та Вознесенська церква, що додають місту історичного шарму. Також варто відвідати Грот Німф — романтичну печеру в парку, Алею закоханих та Музей лісу, де можна дізнатися про екологію регіону.

Раніше ми писали, що можна подивитися у Луцьку — читай у матеріалі, які визначні місця міста можна відвідати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!