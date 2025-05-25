Еще столько нужно сделать! Что следует успеть перед отпуском за месяц, неделю и день

Люди с повышенной тревогой начинают подготовку к отпуску заранее и продумывают все: какую технику выключить, какие вещи с собой взять, как не опоздать и так далее.

Но чтобы уменьшить давление на нервную систему, позаботься о списке дел раньше времени. РБК-Украина собрали советы, что следует сделать за месяц, неделю и день до отъезда в отпуск.

Что сделать за месяц до отпуска

Составь список дел

Чтобы быть готовым ко всему, стоит позаботиться о списке раньше времени. Запланируй, что именно хочешь взять из одежды, что положить в аптечку, сколько денег нужно иметь, есть ли договоренность с гостиницей или арендатором по поводу жилья.

Также продумай, что нужно сделать к отпуску дома или на работе. Покончи со всеми рабочими моментами и дедлайнами, выполни первоочередные задачи дома, например, вызови сантехника или позаботься об исправности сигнализации.

Убедись, что со здоровьем все хорошо

Если летишь в экзотическую или не самую санитарную страну, позаботься о необходимых прививках. Если болят зубы, запишись к стоматологу на консультацию. То же самое касается и других неприятных симптомов.

Проверь автомобиль

Если путешествуешь на машине, убедись в исправности авто. Проверьте тормоз, двигатель, коробку передач, масла и другие параметры. Возьми с собой запасное колесо, домкрат и другие важные вещи для машины.

Оплаты счета

Оплаты коммунальные и другие услуги. Для экономии временно отключи интернет или телевидение. Если платишь по кредитам, позаботься о своевременной оплате, чтобы не получить штраф за просрочку.

Что успеть за неделю до отъезда

Убери дом

Может показаться, что совет очень странный, но гораздо приятнее вернуться в чистый дом. Сделай генеральную уборку, например, можно постирать шторы и оставить их высыхать до своего возвращения.

Сформуй аптечку к отъезду

В дорогу нужно ехать готовым ко всему. Позаботься о важнейших лекарствах: жаропонижающие, обезболивающие, противоаллергические, против пищевого отравления, боли в горле, заложенности носа, тошноты и т.д.

Возьми с собой бинты, ватные диски, перекись водорода для обработки ран. И, конечно, любые другие препараты, которые могут понадобиться: против сердечной боли, высокого давления, для суставов и т.д.

Позаботься о деньгах

Обменяй гривны на другую валюту и возьми купюры разного номинала. Если путешествуешь по Украине, захвати с собой достаточно наличных денег и оставь денег на карточках.

Подготовь документы и заплаты за страховку

Выпиши контакты отеля, страхового агента или посольства. Сделай сканкопии документов, сохрани их на флешке, в облаке или на почте. Распечатай бумажные копии.

Также не забудь страховку — твою гарантию медицинского обслуживания за рубежом.

Упакуй чемоданы

Подготовка чемодана в последний момент — так себе опыт. Подготовь все раньше времени, подумай, какой вес нужно взять с собой в случае перелетов самолетом.

Попроси присмотреть за домашним животным

Если дома тебя ждет животное, найди ему временную компанию: соседа, друга или родственника, которые будут кормить и проводить время. Они могут посещать дом или временно забрать животное к себе. Оставь все необходимые рекомендации по уходу перед отъездом.

За несколько дней до поездки

Спланируй дорогу к вокзалу, аэропорту или автовокзалу

В зависимости от вида транспорта, которым будешь добираться, просчитай, сколько времени тебе понадобится. Подумай, не тяжелый ли чемодан для метро? Возможно лучше вызвать такси и сэкономить силы.

Почисть холодильник

Выброси продукты, которые могут испортиться. Убедись, что не оставили ничего, что могло бы сгнить или зацвести. Остатки пищи лучше доесть, выбросить или отдать.

Загрузи нужные приложения

Книги, игры, фильмы, сериалы — загрузи все, чтобы не скучать в пути. Также можно загрузить программы для навигации в другой стране или переводчик.

А в день отъезда не забудь выключить воду, газ и свет. Закрой дверь на все замки и окна во всех комнатах.

А о бюджетных направлениях для отпуска в 2025 году мы рассказывали раньше.

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