Ще стільки треба зробити! Що слід встигнути перед відпусткою за місяць, тиждень і день

Люди з підвищеною тривогою починають підготовку до відпустки дуже заздалегідь та продумують все: яку техніку вимкнути, які речі з собою взяти, як не спізнитися і так далі.

Та щоб зменшити тиск на нервову систему, подбай про список справ завчасно. РБК-Україна зібрали поради, що варто зробити за місяць, тиждень і день до від’їзду у відпустку.

Що зробити за місяць до відпустки

Склади список справ

Щоб бути готовим до всього, варто подбати про список завчасно. Заплануй, що саме хочеш взяти з одягу, що покласти в аптечку, скільки грошей треба мати, чи є домовленість з готелем або орендатором щодо житла.

Також продумай, що треба зробити до відпустки вдома або на роботі. Закінчи з усіма робочими моментами й дедлайнами, виконай першочергові задачі вдома, наприклад, виклич сантехніка або подбай про справність сигналізації.

Переконайся, що зі здоров’ям все гаразд

Якщо летиш в екзотичну чи не найбільш санітарну країну, подбай про необхідні щеплення. Якщо болять зуби, запишися до стоматолога на консультацію. Це ж стосується й інших неприємних симптомів.

Перевір автомобіль

Якщо подорожуєш машиною, переконайся у справності авто. Перевір гальма, двигун, коробку передач, мастила та інші параметри. Також візьми з собою запасне колесо, домкрат та інші важливі речі для машини.

Сплати рахунки

Оплати комунальні та інші послуги. Для економії тимчасово відключи інтернет чи телебачення. Якщо платиш за кредитами, подбай про вчасну оплату, щоб не отримати штраф за прострочення.

Що встигнути за тиждень до від’їзду

Прибери будинок

Може здатися, що порада дуже дивна, але ж набагато приємніше повернутися у чисту оселю. Зроби генеральне прибирання, наприклад, можна випрати штори й залишити їх висихати до свого повернення.

Сформуй аптечку до від’їзду

У дорогу треба їхати готовим до усього. Подбай про найважливіші ліки: жарознижувальні, знеболювальні, протиалергічні, проти харчового отруєння, болю у горлі, закладеності носа, нудоти тощо.

Візьми з собою бинти, ватні диски, перекис водню для обробки ран. І, звісно, будь-які інші препарати, що можуть знадобитися: проти сердечного болю, високого тиску, для суглобів тощо.

Подбай про гроші

Обміняй гривні на іншу валюту та візьми купюри різного номіналу. Якщо подорожуєш в Україні, захопи з собою достатньо готівки та залиш грошей на картках.

Підготуй документи та заплати за страховку

Випиши контакти готелю, страхового агента або посольства. Зроби сканкопії документів, збережи їх на флешці, у хмарі або на пошті. Роздрукуй паперові копії.

Також не забудь про страховку — твою гарантію медичного обслуговування за кордоном.

Пакуй валізи

Підготовка валізи в останній момент — так собі досвід. Підготуй все завчасно, подумай, яку вагу потрібно взяти з собою у разі перельотів літаком.

Попроси приглянути за домашньою твариною

Якщо вдома тебе чекає тваринка, знайди їй тимчасову компанію: сусіда, друга або родича, які годуватимуть та проводитимуть час. Вони можуть відвідувати будинок або тимчасово забрати тваринку до себе. Залиш всі необхідні рекомендації з догляду перед від’їздом.

За кілька днів до поїздки

Сплануй дорогу до вокзалу, аеропорту чи автовокзалу

Залежно від виду транспорту, яким добиратимешся, прорахуй, скільки часу тобі знадобиться. Подумай, чи не заважка валіза для метро? Можливо, краще викликати таксі й зекономити сили.

Почисть холодильник

Викинь продукти, які можуть зіпсуватися. Переконайся, що не залишили нічого, що могло б погнити чи зацвісти. Залишки їжі краще доїсти, викинути чи віддати.

Завантаж потрібні додатки

Книги, ігри, фільми, серіали — завантаж все, щоб не сумувати у дорозі. Також можеш завантажити програми для навігації в іншій країні або перекладач.

А в день від’їзду не забудь вимкнути воду, газ і світло. Закрий двері на всі замки та вікнах в усіх кімнатах.

А про бюджетні напрямки для відпустки у 2025 році ми розповідали раніше.

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