CVIDOMI: відбудовувати країну. МАН запустил профориентационную кампанию для подростков

Война идет, но украинские защитники и защитницы делают свое дело. А всем тем, кто остается в тылу, следует думать о предстоящем восстановлении Украины.

Ведь впереди много проблем, которые будут нуждаться в решении: новые дома по обновленным чертежам, потребность во врачах и педагогах, разрушенные коммуникации и власть на местах.

И если ты думаешь, что на это способны только опытные взрослые политики, или дипломаты — айда читать в материале о новой кампании #CVIDOMI: відбудовувати країну от Малой академии наук!

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Профориентационная кампания для старшеклассников

#CVIDOMI: відбудовувати країну — это профориентационная образовательная кампания для подростков, что помогает старшеклассникам выбрать будущую специальность, которая будет полезна при восстановлении Украины после победы.

Организаторы говорят, что здесь можно определиться со своим будущим и карьерным путем без влияния стереотипов.

Кампания включает в себя комплекс онлайн и офлайн инициатив для детей возрастом от 11 до 18 лет. Здесь можно узнать о профессиях STEM-направлении — био-науках, технологиях, инженерии и математике, — а также познакомиться со специальностями профессионально-технического направления.

Для желающих присоединиться к профориентационной кампании #CVIDOMI: відбудовувати країну авторы подготовили видеопроект и подкасты, с которых можно начать ознакомление с интересной темой.

#CVIDOMI: відбудовувати країну

Видеопроект кампании состоит из десяти историй тех, кто является представителем или представительницей одной из необходимых для восстановления Украины профессий.

Каждый герой или героиня делятся с подростками советами, с чего начать свой карьерный путь и дают возможность “заглянуть за кулисы” той или иной работы.

Отмечается, что этими профессиями можно начать овладевать не только на базе высших учебных заведений, но и в образовательных учреждениях ПТО сразу после девятого класса школы.

А еще здесь полностью развенчивают все гендерные стереотипы, которые так сильно усложняли жизнь и карьерный рост украинцев. К примеру, в первом видеопроекте #CVIDOMI: відбудовувати країну 24-летняя Виктория расскажет, как стала помощницей машиниста поезда Укрзалізниці.

Подкаст Наукові теревені — это профориентационный аудиоподкаст с десятью женщинами-учеными и инноваторами, которые построили успешную карьеру по STEАM-направлениям. То есть, в биологических науках, инженерии, технологиях и математике.

Ведущий подкаста, TikTok-блогер и преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств Вова Коренев в выпусках подкаста общается с научными работниками о развитии науки и инноваций в Украине во время полномасштабной войны.

Здесь также можно узнать секреты успешного старта карьеры сразу после школы. Темами бесед стали такие области, как радиобиология, геофизика, нейробиология, разработка и внедрение технологий в ИТ, астрофизика.

Гостей первого эпизода подкаста Наукові теревені стала математик Екатерина Терлецкая. Слушать эпизод можно также в SoundCloud и Apple Podcasts.

Почему нам необходимо возвращать украинских студентов из-за границы и как это делать, мы писали в другом материале.

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