CVIDOMI: відбудовувати країну. МАН запустив профорієнтаційну кампанію для підлітків

Війна триває, але українські захисники та захисниці роблять свою справу. А всім тим, хто залишається в тилу, варто думати над майбутньою відбудовою України.

Адже попереду — багато проблем, які потребуватимуть розв’язання: нові будинки за оновленими кресленнями, потреба у лікарях та освітянах, зруйновані комунікації та влада на місцях.

І якщо ти думаєш, що на це здатні лише досвідчені дорослі політики, чи дипломати — то гайда читати у матеріалі про нову кампанію #CVIDOMI: відбудовувати країну від Малої академії наук!

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Профорієнтаційна кампанія для старшокласників

#CVIDOMI: відбудовувати країну — це профорієнтаційна освітня кампанія для підлітків, що допомагає старшокласникам обрати майбутню спеціальність, яка буде корисною при відбудові України після перемоги.

Організатори кажуть: тут можна визначитися зі своїм майбутнім та кар’єрним шляхом без впливу стереотипів.

Кампанія включає комплекс онлайн та офлайн ініціатив для дітей віком від 11 до 18 років. Тут можна дізнатися про професії STEM-напрямку — природничі науки, технології, інженерія та математика, — а також познайомитися зі спеціальностями професійно-технічного спрямування.

Для охочих доєднатися до профорієнтаційної кампанії #CVIDOMI: відбудовувати країну автори підготували відеопроект та подкасти, з яких можна почати ознайомлення з цікавої теми.

#CVIDOMI: відбудовувати країну

Відеопроект кампанії складається із десяти історій тих, хто є представником чи представницею однієї з необхідних для відбудови України професій.

Кожен герой чи героїня діляться з підлітками порадами, з чого почати свій кар’єрний шлях й дають можливість “зазирнути за лаштунки” тієї чи іншої роботи.

Зазначається, що ці професії можна почати опановувати не лише на базі вищих навчальних закладів, а й в освітніх закладах ПТО одразу після дев’ятого класу школи.

А ще, тут повністю розвінчують всі гендерні стереотипи, які так сильно ускладнювали життя та кар’єрний зріст українців. Наприклад, у першому відеопроекті #CVIDOMI: відбудовувати країну 24-річна Вікторія розповість, як стала помічницею машиніста потягу Укрзалізниці.

Подкаст Наукові теревені — це профорієнтаційний аудіоподкаст з десятьма жінками-науковицями та інноваторками, які побудували успішну кар’єру за STEАM-напрямками. Тобто у природничих науках, інженерії, технологіях та математиці.

Ведучий подкасту, TikTok-блогер та викладач Київського національного університету культури і мистецтв Вова Коренєв у випусках подкасту спілкується з науковицями про розвиток науки та інновацій в Україні під час повномасштабної війни.

Тут також можна дізнатися про секрети успішного старту кар’єри одразу після школи. Темами розмов стали такі галузі, як радіобіологія, геофізика, нейробіологія, розробка та впровадження технологій в ІТ, астрофізика.

Гостею першого епізоду подкасту Наукові теревені стала математикиня Катерина Терлецька. Прослухати епізод також можна у SoundCloud та Apple Podcasts.

Чому нам необхідно повертати українських студентів з-за кордону та як це робити, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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