День Чернигова 2025: дата праздника и что посмотреть в городе легенд

Чернигов, расположенный на 140 км севернее Киева, в древности удачно конкурировал с нынешней столицей, будучи крупнейшим европейским городом 13 века. А территория Черниговского княжества по размерам равнялась современной Франции. Завоевать Чернигов в свое время пытались литовцы, поляки, россияне, татары, а в 2022 году — российские оккупанты. Однако город-герой не покорить. Когда отмечают День Чернигова, что известно о плане мероприятий к нему — читай в материале.

Когда в Чернигове День города в 2025 году

Каждый год День города в Чернигове отмечают 21 сентября в память об освобождении от фашистских захватчиков в 1943 году. Нынешняя теплая, роскошная в своих красках, осень дает возможность насладиться красотами города, прогуляться по его улочкам и приобщиться к праздничным мероприятиям.

Тем, кто впервые бывает в городе, придется немало походить пешком: древних памятников здесь немало. Киевская трасса напрямую приводит в давний Детинец с Валом, на котором до сих пор стоят старинные пушки — это известная визитка города, и место, где назначают свидание. Правда, если тебе предложили встретиться у тринадцатого орудия, знай, что черниговка поднесла тебе тыкву. На самом деле пушек всего 12.

Антониевы пещеры: мистическое путешествие в подземелье

Если ты ищешь место, объединяющее историю, мистику и немного адреналина, пещеры Антония — твой must-visit в Чернигове. Этот подземный монастырь, основанный в XI веке Антонием Печерским, — один из самых древних в Украине. Представь: ты спускаешься по узким коридорам, где прохладный воздух окутывает, а слабый свет фонарей выхватывает из темноты древние стены. Это место, где время как будто остановилось.

Пещеры состоят из нескольких уровней, где расположены кельи монахов, подземные церкви и даже захоронения. Одна из самых интересных локаций – церковь Феодосия Тотемского, вырубленная прямо в скале. Ее акустика поражает: даже шепот звучит как громкая молитва. Говорят, что в пещерах можно почувствовать особую энергетику, а некоторые даже рассказывают о таинственных звуках или тенях.



Фото: Чеline

Советы для посетителей пещер

Одевайся тепло: В пещерах прохладно (около 10–12°C) даже летом.

Возьми экскурсию: Гид расскажет об истории пещер и покажет скрытые уголки, которые вы могли бы пропустить.

Будь готов к тесным коридорам: Если ты боишься замкнутых пространств, подумай, готов ли к такому приключению.

Но это, скорее, шутка. И уголков для влюбленных в историю и друг у друга здесь множество: Антониевы пещеры, Болдины горы, курган Черная Могила, Спасо-Преображенский и Борисоглебский собор, Пятницкая церковь… всего не перечесть.

В Чернигове проживал Михаил Коцюбинский и известный баснописец Леонид Глебов, проведший здесь 35 лет своей жизни.

В 2022 году Чернигов был атакован в первый же день вторжения и более месяца держал героическую оборону. Расположенный в приграничной зоне, вблизи Брянской области России и Гомельской — Белоруссии, он оказался под массированным ударом.

Почти каждую ночь над городом зависали самолеты, сбрасывавшие на мирные кварталы свой много килограммовый смертельный груз. На город летели кассетные снаряды, враг почти полностью разбил инфраструктуру, сотни черниговцев погибли и пропали без вести.

Однако российский террор не покорил древний свободный город, и теперь Черниговщина продолжает обороняться и перекрывает врагу путь на столицу.

История города Чернигов

Первое письменное упоминание о городе датируется 907 годом, когда киевский князь Олег вместе с черниговцами пошел на Константинополь, столицу Византии. В это время Чернигов уже упоминался на втором месте после Киева.

Жизнь в городе бурлила еще в дохристианские времена, и сейчас об этом напоминают Болдины горы. Когда-то язычники ставили на них своих идолов и молились им, сейчас здесь огромный курганный некрополь. Считается, что среди захоронений есть даже могила богатыря Ильи Муромца: найденные археологами шлем, кольчуга, меч и доспехи поражают огромными, на самом деле богатырскими, размерами.

Здесь же рукотворные Черниговские пещеры, в которых искал уединения и убегал от мирской жизни Преподобный Антоний, считающийся основателем Киево-Печерской Лавры. В пещерах, говорят, до сих пор бродит призрак монаха.

А о доме Черниговской полковой канцелярии на древнем Валу — своя легенда. Построенный в 1690-х годах, в народе он получил название: Дом Ивана Мазепы. Считается, что здесь опальный гетман прятал свои сокровища, за которыми и сейчас присматривает Мотря Кочубей — крестница и юная любовница старого Мазепы, проклятая родителями за связь с крестным отцом.

Так что если ты любишь легенды, то Чернигов не устанет тебя удивлять, ведь их на самом деле множество. А вот если у тебя есть заветное желание — иди в церковь Параскевы Пятницы. Построенная в конце XII — начале XIII века, она имеет репутацию таинственного здания с вмурованным в стену камнем, исполняющим мечты. Стоит только потереть его и загадать самое заветное.

Что известно о праздновании Дня Чернигова, и какой план мероприятий

Традиционно празднование Дня города Чернигова не ограничивается 21 сентября, а длится несколько дней. В этом году, как и в прошлом, мероприятия не анонсируются, чтобы не привлекать к ним внимание врага и не подвергать опасности жителей и гостей города.

Обычно в День города проходит церемония возложения цветов к мемориалам героев и другие торжественные мероприятия. Городской дворец культуры готовит свою праздничную программу.

На Театральной площади в День города традиционно устраивают концерт, часто приглашают популярные музыкальные группы. Организовывают праздничные ярмарки.

Фото с сайта Chernigiv-rada.

Раньше мы рассказывали, куда сходить в Днепре 2025 года: идеи для твоих идеальных выходных.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!