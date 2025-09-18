День Чернігова 2025: дата свята та що подивитися у місті легенд

Чернігів, розташований за 140 км на північ від Києва, у давнину вдало конкурував з нинішньою столицею, адже був найбільшим європейським містом 13 століття. А територія Чернігівського князівства за розмірами дорівнювала сучасній Франції. Завоювати Чернігів свого часу намагалися литовці, поляки, росіяни, татари, а у 2022 році — російські окупанти. Проте місто-герой не підкорити. Коли День міста Чернігів, що відомо про план заходів до нього — читай у матеріалі.

Коли в Чернігові День міста у 2025 році

Щороку День міста Чернігів відзначають 21 вересня на згадку про звільнення від фашистських загарбників у 1943 році. Нинішня тепла, розкішна у своїх барвах осінь, дає можливість насолодитися красотами міста, прогулятися його вуличками й долучитися до святкових заходів.

Тим, хто вперше буває в місті, доведеться чимало походити пішки: стародавніх пам’яток тут чимало. Київська траса напряму приводить у давній Дитинець з Валом, на якому і досі стоять старовинні гармати — це знана візитівка міста, і місце, де призначають побачення. Щоправда, якщо тобі запропонували зустрітися біля тринадцятої гармати, знай, що чернігівка піднесла тобі гарбуза. Насправді гармат усього 12.

Але то радше жарт. І куточків для закоханих в історію й одне в одного тут просто безліч: Антонієві печери, Болдині гори, курган Чорна Могила, Спасо-Преображенський та Борисоглібський собор, П’ятницька церква… усього не перерахувати.

У Чернігові мешкав Михайло Коцюбинський та знаний байкар Леонід Глібов, який провів тут 35 років свого життя.

У 2022 році Чернігів був атакований у перший же день вторгнення і понад місяць тримав героїчну оборону. Розташований у прикордонній зоні, поблизу з Брянською областю Росії та Гомельською — Білорусії, він опинився під масованим ударом.

Майже щоночі над містом зависали літаки, які скидали на мирні квартали свій кількасоткілограмовий смертельний вантаж. На місто летіли касетні снаряди, ворог майже повністю розбив інфраструктуру, сотні чернігівців загинули й пропали безвісти.

Проте російський терор не скорив прадавнє вільне місто, і нині Чернігівщина продовжує тримати оборону та перекриває ворогу шлях на столицю.

Історія міста Чернігів

Перша письмова згадка про місто датується 907 роком, коли київський князь Олег разом із чернігівцями пішов походом на Константинополь, столицю Візантії. Саме тоді Чернігів вже згадувався на другому місці після Києва.

Життя у місті вирувало ще у дохристиянські часи, і нині про це нагадують Болдині гори. Колись язичники ставили на них своїх ідолів та молилися їм, нині тут величезний курганний некрополь. Вважається, що серед поховань є навіть могила богатиря Іллі Муромця: знайдені археологами шолом, кольчуга, меч та збруя вражають величезними, насправді богатирськими, розмірами.

Тут же рукотворні Чернігівські печери, в яких шукав усамітнення і тікав від мирського життя Преподобний Антоній, який вважається засновником Києво-Печерської Лаври. В печерах, кажуть, і досі блукає привид ченця.

А про будинок Чернігівської полкової канцелярії на стародавньому Валу є своя легенда. Побудований у 1690-х роках, в народі він отримав назву Дім Івана Мазепи. Вважається, що тут опальний гетьман ховав свої скарби, за якими й нині доглядає Мотря Кочубей — похресниця і юна коханка старого Мазепи, проклята батьками за зв’язок із хрещеним батьком.

Тож якщо ти любиш легенди, то Чернігів не втомиться тебе дивувати, адже їх насправді безліч. А от якщо в тебе є заповітне бажання — йди до церкви Параскеви П’ятниці. Побудована наприкінці XII-початку XIII століття, вона має репутацію таємничої будівлі з вмурованим в стіну каменем, який виконує мрії. Варто лише потерти його і загадати найзаповітніше.

Антонієві печери: містична подорож у підземелля

Якщо ти шукаєш місце, яке поєднує історію, містику й трохи адреналіну, Антонієві печери — твій must-visit у Чернігові. Цей підземний монастир, заснований у XI столітті Антонієм Печерським, — один із найдавніших в Україні. Уяви: ти спускаєшся вузькими коридорами, де прохолодне повітря огортає, а слабке світло ліхтарів вихоплює з темряви стародавні стіни. Це місце, де час ніби зупинився.

Печери складаються з кількох рівнів, де розташовані келії ченців, підземні церкви й навіть поховання. Одна з найцікавіших локацій — церква Феодосія Тотемського, вирубана прямо в скелі. Її акустика вражає: навіть шепіт звучить як гучна молитва. Кажуть, що в печерах можна відчути особливу енергетику, а дехто навіть розповідає про таємничі звуки чи тіні.

Фото: Чеline

Поради для відвідувачів печер

Одягайся тепло : У печерах прохолодно (близько 10–12°C) навіть улітку.

: У печерах прохолодно (близько 10–12°C) навіть улітку. Візьми екскурсію : Гід розповість про історію печер і покаже приховані куточки, які ви могли б пропустити.

: Гід розповість про історію печер і покаже приховані куточки, які ви могли б пропустити. Будь готовим до тісних коридорів: Якщо ти боїшся замкнених просторів, подумай, чи готовий до такої пригоди.

Що відомо про святкування Дня Чернігова, і який план заходів

Традиційно святкування Дня міста Чернігів не обмежується 21 вересня, а триває кілька днів. Цьогоріч, як й минулого року, заходи не анонсуються, аби не привертати до них увагу ворога і не наражати на небезпеку жителів та гостей міста.

Зазвичай на День міста проходить церемонія покладання квітів до меморіалів героїв та інші урочисті заходи. Міський палац культури готує свою святкову програму.

На Театральній площі на День міста традиційно влаштовують концерт, часто запрошують популярні музичні гурти. Організовують святкові ярмарки.

Фото з сайту Chernigiv-rada.

