Куди сходити в Дніпрі 2025: ідеї для твоїх ідеальних вихідних

Навіть коротка екскурсія містом здатна розбити стереотипи про Дніпро, як про місто заводських труб і промислових краєвидів.

Насправді Дніпро дивує й зачаровує, особливо, якщо приділити йому бодай пару днів. На кожному кроці тут можна знайти щось цікаве: від стародавніх храмів і величних будівель до сучасних музеїв та унікальної набережної.

Куди сходити у Дніпрі — про визначні пам’ятки міста розповідаємо у матеріалі.

Куди піти у Дніпрі

Якщо цікавишся історією і шукаєш, куди піти і що подивитися, почни свою прогулянку Дніпром зі Спасо-Преображенського кафедрального собору — старовинної пам’ятки історичного центру Дніпра.

Поруч із ним височіє верстова миля — символічний знак пам’яті про юні роки міста.

Звідси ж легко дістатися Історичного музею, а якщо пройти трохи далі — можна натрапити на Палац студентів ДНУ — це шикарна будівля з потьомкінським минулим, у якій можна вільно гуляти залами та розглядати картини та інтер’єри.

Приїхавши в Дніпро, не забудь сходити подивитися на культурний центр Менора — найбільший єврейський комплекс у світі. Тут зібрана унікальна експозиція, а також є великий музей, присвячений історії євреїв та Голокосту в Україні.

Піднімись на дах і побачиш усе місто з його мостами й набережною — панорама дійсно вражає.

Набережна Дніпра — особлива. Кажуть, вона найдовша в Європі. Тут можна хоч цілий день гуляти серед зелені, фонтанів, пам’ятників, милуватися рікою і баштами-близнюками, що стали візиткою центральної частини міста.

І як не зупинитися біля Кулі бажань? За традицією тут варто загадати щось своє, потаємне.

Куди іще піти у Дніпрі? Прогуляйся на Монастирський острів, на нього можна потрапити просто з Набережної Дніпра, звідти до острова перекинуто міст.

Тут своя затишна атмосфера, є храм, водоспад і парк атракціонів. Це місце самі дніпряни вважають одним із найромантичніших у місті.

Щоправда, інші парки Дніпра не завжди доглянуті, але про Зелений гай цього не скажеш.

Він розташований не надто близько до центру, але піти туди варто, адже він свіжий і просторий, і дає повне відчуття релаксу.

Читати на тему Куди піти у Запоріжжі у 2025 році: найцікавіші локації для прогулянок, романтики та відпочинку Що подивитися у Запоріжжі – локації, які порадять старожили міста.

Вечірній Дніпро — то казка наяву. Катеринославський бульвар сяє вогнями, створюючи відчуття свята навіть посеред війни.

Ввечері, до комендантської години, працюють кафе та клуби — є вибір і для любителів гучної музики та драйву, і для прихильників спокійного атмосферного відпочинку.

Дніпро може показати себе різним — історичним, сучасним, шумним, спокійним. Але за будь-яких умов місто точно варте того, щоб роздивитися пам’ятки, полюбити його і мріяти повернутися знов.

Джерело фото: Doba.ua.

А ще дізнайся, куди піти у Празі: путівник кращими пам’ятками і секретними ресторанчиками.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!