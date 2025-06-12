Куди піти у Празі: путівник кращими пам’ятками і секретними ресторанчиками

Хто не був у Празі — той не бачив справжньої Європи. Адже Прага — чи не одне місто, яке не розбомбили і не перебудували у вигляді стандартних проспектів після Другої світової війни. Прагу потрібно побачити хоча б раз, аби назавжди закохатися в цю неймовірну архітектуру.

Розповідаємо, куди піти у Празі — що подивитися за один день і де можна зробити красиві фото!

Куди піти у Празі

Як людина, яка була у Празі не раз, і навіть не 10 разів, я поділюся і власною добіркою визначних та цікавих місцин. Найперше — оглянь ключові пам’ятки архітектури та визначні місця. Буде зручно, якщо створити точки на карті, і прокласти між ними найкоротший маршрут.

Корисна порада, перевірена власними ногами: у жодному разі не вдягай підбори в історичному центрі міста. Там усе вимощене бруківкою!

Обов’язково подивитися у Празі потрібно такі основні пам’ятки:

Празький Град

Карлів міст

Собор Св. Віта

Набережна

Староміська площа

Танцюючий дім

Порохова брама

Тинський храм

Страговський монастир (там монахи варять смачне пиво!)

Стіна Леннона

Історичний район Мала Страна

Літній палац королеви Анни

Празька Лорета

Єврейський квартал (Йозефов)

Винарня Чертовка і найвужча празька вуличка

Злата улічка

Це, як-то кажуть, база. Та всі ці памятки архітектури буде важко оглянути за один день! Тож у Прагу потрібно приїздити щонайменше на 3-4 дні.

Окремий день можна приділити на відвідини Празького зоопарку. Він дуже великий, і тобі, аби проглянути всіх тварин, знадобиться не менш як 4-5 годин!

Також не забувай про екскурсії, наприклад, у музей пива Staropramen. Там, до речі, дуже класні дегустації.

Куди піти у Празі ввечері

Прага дуже подобається молоді, адже тут активне вечірнє та нічне життя. Ввечері у Празі можна піти в український бар Vzorkovna. Там щовечора грає жива музика, можна спробувати смачні коктейлі та насолодитися дивакуватою атмосферою.

Неподалік Взорковни є вишуканий бар Forbina, в якому коктейльна карта заснована на театральному мистецтві. Тут чудовий сервіс і неординарні смаки. Також, якщо хочеться незвичайно провести час, є такі заклади: Brux, Kozlovna, U Fleku, Vytopna, Spravovna, U Sadu тощо. Автентичні ресторани чеської кухні матимуть назву “у когось” або “під чимось” — наприклад, U Fleku або Pod Vyšehradem.

Також чехи й іноземці люблять проводити вечори у Рігрових садах (Riegrovy sady). Це міський парк, розташований у районі Прага-2, де є газони, дитячі майданчики.

Найкраще приходити туди під захід Сонця, аби побачити як старовинне місто занурюється у пітьму.

Літні вечори також варто провести на набережній (Naplavka). Там чимало місць, де можна затишно посидіти, послухати музику, покататися на човниках чи катамаранах.

Та й загалом прогулянка вечірньою Прагою є окремим видом задоволення!

Що подивитися у Празі за 1 день

За один день у Празі потрібно поєднати основні пам’ятки архітектури, визначні місця та кухню. Оптимальний маршрут на день може бути таким:

ранок: Старе місто — Староміська площа, Астрономічний годинник, Тинський храм, Єврейський квартал, набережна, Карлів міст.

смачний перекус: можна спробувати трдельник, це така булочка з корицею, скручена у трубочку.

день: район Malá Strana, місцеві бобри біля Влтави, пам’ятки Дитя зі штрих-кодом Давіда Черного, найвужча празька вуличка і кафе Чертовка, стіна Ленона, сади Вальдштейна, собор Св. Віта та злата улічка.

обід: пообідати можна у середньовічній таверні U Krále Brabantského або у Malostranská beseda.

Гарні місця у Празі для фотосесії

Зробити чудові фото у Празі можна по всьому місту! Та передати атмосферу кадрами якнайкраще вдасться у таких локаціях: Староміська площа, Стіна Леннона, Танцюючий дім, сади Havlíčkovy, острів Кампа, Карлів міст, сади під Празьким Градом.

Також мальовничі пейзажі можна зустріти на таких локаціях: Valdštejnský palác, Празький град, голова Франца Кафки, місце під Астрономічним годинником, Летенські сади.

Фото мрії можна зробити у закладі U Prince.

Усі фото в матеріалі — журналістка Вікна-Новини Анастасія Грубрина

