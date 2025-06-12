Куди піти у Празі: путівник кращими пам’ятками і секретними ресторанчиками

Хто не був у Празі — той не бачив справжньої Європи. Адже Прага — чи не одне місто, яке не розбомбили і не перебудували у вигляді стандартних проспектів після Другої світової війни. Прагу потрібно побачити хоча б раз, аби назавжди закохатися в цю неймовірну архітектуру.
Розповідаємо, куди піти у Празі — що подивитися за один день і де можна зробити красиві фото!
Куди піти у Празі
Як людина, яка була у Празі не раз, і навіть не 10 разів, я поділюся і власною добіркою визначних та цікавих місцин. Найперше — оглянь ключові пам’ятки архітектури та визначні місця. Буде зручно, якщо створити точки на карті, і прокласти між ними найкоротший маршрут.
Корисна порада, перевірена власними ногами: у жодному разі не вдягай підбори в історичному центрі міста. Там усе вимощене бруківкою!
Обов’язково подивитися у Празі потрібно такі основні пам’ятки:
- Празький Град
- Карлів міст
- Собор Св. Віта
- Набережна
- Староміська площа
- Танцюючий дім
- Порохова брама
- Тинський храм
- Страговський монастир (там монахи варять смачне пиво!)
- Стіна Леннона
- Історичний район Мала Страна
- Літній палац королеви Анни
- Празька Лорета
- Єврейський квартал (Йозефов)
- Винарня Чертовка і найвужча празька вуличка
- Злата улічка
Це, як-то кажуть, база. Та всі ці памятки архітектури буде важко оглянути за один день! Тож у Прагу потрібно приїздити щонайменше на 3-4 дні.
Окремий день можна приділити на відвідини Празького зоопарку. Він дуже великий, і тобі, аби проглянути всіх тварин, знадобиться не менш як 4-5 годин!
Також не забувай про екскурсії, наприклад, у музей пива Staropramen. Там, до речі, дуже класні дегустації.
Куди піти у Празі ввечері
Прага дуже подобається молоді, адже тут активне вечірнє та нічне життя. Ввечері у Празі можна піти в український бар Vzorkovna. Там щовечора грає жива музика, можна спробувати смачні коктейлі та насолодитися дивакуватою атмосферою.
Неподалік Взорковни є вишуканий бар Forbina, в якому коктейльна карта заснована на театральному мистецтві. Тут чудовий сервіс і неординарні смаки. Також, якщо хочеться незвичайно провести час, є такі заклади: Brux, Kozlovna, U Fleku, Vytopna, Spravovna, U Sadu тощо. Автентичні ресторани чеської кухні матимуть назву “у когось” або “під чимось” — наприклад, U Fleku або Pod Vyšehradem.
Також чехи й іноземці люблять проводити вечори у Рігрових садах (Riegrovy sady). Це міський парк, розташований у районі Прага-2, де є газони, дитячі майданчики.
Найкраще приходити туди під захід Сонця, аби побачити як старовинне місто занурюється у пітьму.
Літні вечори також варто провести на набережній (Naplavka). Там чимало місць, де можна затишно посидіти, послухати музику, покататися на човниках чи катамаранах.
Та й загалом прогулянка вечірньою Прагою є окремим видом задоволення!
Що подивитися у Празі за 1 день
За один день у Празі потрібно поєднати основні пам’ятки архітектури, визначні місця та кухню. Оптимальний маршрут на день може бути таким:
- ранок: Старе місто — Староміська площа, Астрономічний годинник, Тинський храм, Єврейський квартал, набережна, Карлів міст.
- смачний перекус: можна спробувати трдельник, це така булочка з корицею, скручена у трубочку.
- день: район Malá Strana, місцеві бобри біля Влтави, пам’ятки Дитя зі штрих-кодом Давіда Черного, найвужча празька вуличка і кафе Чертовка, стіна Ленона, сади Вальдштейна, собор Св. Віта та злата улічка.
обід: пообідати можна у середньовічній таверні U Krále Brabantského або у Malostranská beseda.
- день та вечір: можна прогулятися круїзом по Влтаві, повернутися на інший берег міста, загубитися в атмосферних вуличках і районах та зробити красиві фото. А також зайти на місцеві крафтові напої.
Гарні місця у Празі для фотосесії
Зробити чудові фото у Празі можна по всьому місту! Та передати атмосферу кадрами якнайкраще вдасться у таких локаціях: Староміська площа, Стіна Леннона, Танцюючий дім, сади Havlíčkovy, острів Кампа, Карлів міст, сади під Празьким Градом.
Також мальовничі пейзажі можна зустріти на таких локаціях: Valdštejnský palác, Празький град, голова Франца Кафки, місце під Астрономічним годинником, Летенські сади.
Фото мрії можна зробити у закладі U Prince.
Усі фото в матеріалі — журналістка Вікна-Новини Анастасія Грубрина
